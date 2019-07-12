23 enerji ve tarım müşaviri için kadro ihdası
Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Tarım ve Orman bakanlıklarının yurt dışı teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 23 müşavir kadrosu ihdas edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yurt dışı teşkilatlarında görev yapmak üzere 13 enerji müşaviri ile Tarım ve Orman Bakanlığının yurt dışı teşkilatlarında görevlendirilecek 10 tarım müşaviri için kadro oluşturuldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle