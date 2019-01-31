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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.01.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

23. EMITT Fuarı kapılarını açtı

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23. EMITT Fuarı kapılarını açtı

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT'e, 94 ülkeden bin 100 ana firma katılıyor.

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 23. kez kapılarını açtı.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı.

Fuarın açılışında konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, birlik olarak 18 yıl aradan sonra bu fuara katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, kültür-sanat, konser, festival ve gastronomi gibi etkinlikleriyle fuara ve ülke ekonomisinin nabzını tutan İstanbul'a ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Fuarın aynı zamanda katılımcılara İstanbul'un güzelliklerini görme fırsatı sunduğunu belirten Bağlıkaya, "Sektör olarak iyi bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, geçen yıl dünya turizminin 3 katından daha fazla büyüdü. 2018'i rekor ziyaretçi sayısına ulaşarak kapattık." dedi.

Bağlıkaya, yeni bir yıla yeni umutlarla girdiklerini ifade ederek, 2019'da turizmde yeni rekorların kırılacağına inandıklarını söyledi.

Türkiye'ye daha çok turist getirmek ve ülkeye daha yüksek döviz girdisi sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Bağlıkaya, bu yolda başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere yetkililerin kendilerine ciddi destek verdiğini aktardı.

"EMITT, TURİZM ENDÜSTRİSİNDE KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR"
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin de EMITT'e çok önem verdiklerini, fuarda önemli isimlerle bir araya gelerek sektörü ele alacaklarını söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise "EMITT, dünyanın sayılı fuarları haline geldi. Federasyon olarak bu gelişmeden gurur duyuyoruz. (Fuar) Aynı zamanda dünya turizm endüstrisinin gelişmelerini, trendlerini adım adım takip ederek kendini yeniliyor. Organizasyon, çok dinamik bir fuar olarak yoluna devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ayık, EMITT'in turizm endüstrisinde tüm dünya ülkeleri, sektördeki kurum ve kuruluşlar adına köprü görevi gördüğünü ifade ederek, "Çünkü Türkiye, kuzey ile güney, doğu ile batı arasında köprü... EMITT de bu köprü görevini kuran bir yapıda." dedi.

"DÜNYA TURİZM SEKTÖRÜNÜN DE BÜYÜK BULUŞMA NOKTALARINDAN"
ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, ülke turizmi ve EMITT arasında bir paralellik olduğunu belirterek, turizm sektöründeki yükselişin EMITT'e de olumlu yansıdığını söyledi.

Aydın, fuarın, sadece Türk turizm sektörü değil, dünya turizm sektörünün de en büyük buluşma noktalarından olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Katılımcı sayımızı geçen yıla oranla yüzde 25 artırmayı başardık. Bu yıl Brezilya, Japonya, Çin, Gürcistan, Güney Kore, Güney Afrika, Azerbaycan, Küba, Makedonya, Yunanistan, Bosna Hersek, Özbekistan, Nepal, Hindistan, KKTC, Bulgaristan, Lübnan, Maldivler, Moğolistan, Kosova, Filistin, Sırbistan, Kırgızistan ve İran'ın yanı sıra Endonezya ve Malta da bakanlık düzeyinde katılıyor. Ayrıca Finlandiya, Polonya ve Tayland’dan yeni firmalar fuarda ilk defa katılımcı olarak yer alacak. Turizm sektörü temsilcilerini dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonelleri ile buluşturma geleneğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Bu kapsamda Hosted Buyer (davetli tur operatörü) Programı düzenliyoruz. Program kapsamında fuarda bu yıl 100'ün üzerinde ülkeden 700'e yakın davetli tur operatörünü ağırlayacağız."

FUAR, REKOR SEVİYEDE YABANCI PROFESYONEL ZİYARETÇİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB desteğinde, TÜROFED ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenen EMITT, bu yıl rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuara, bu yıl 94 ülkeden bin 100 ana firma (alt katılımcılarla toplamda 5 bin 602 firma) katılıyor.

Geçen yıla göre katılımcı sayısında yüzde 15 büyüme kaydeden fuar, ITE Turkey tarafından organize ediliyor. 4 gün sürecek fuarda, farklı sektörlerin önde gelen isimleri, birbirinden farklı konuları masaya yatıracak. Turizm yol haritası, turizm ekonomisi, turizmdeki canlanmayı kalıcı kılmak için atılması gereken adımlar, geleceğin turizmine dair öngörüler ve açıklamalar, sektörün ileri gelen STK'larının yetkilileri tarafından ele alınacak.

Turizmin gündeminden düşmeyen dijitalleşme konusu, tüm satış ve pazarlama profesyonellerinin radarında olacak. Fuarda, milyonlarca turistin oluşturduğu dev Çin pazarı da ele alınacak. Pazarda etkin olabilmek için alıcılarla nasıl ilişki kurulacağını ve satış yapılacağını anlatan bir atölye çalışması da gerçekleştirilecek.

Sosyal medya fenomenleri de EMITT Konferans sahnesinde ziyaretçilerle buluşacak. EMITT, ilk 2 gün turizm profesyonellerini, üçüncü ve dördüncü gün ise tatilcileri ağırlayacak. Tatil tüketicileri, fuarda, seçtikleri destinasyonları inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarına, erken rezervasyon kampanyaları ile ulaşma imkanına sahip olabilecek.

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