23 blokluk yeni yatırım

2019’un üçüncü çeyreğinde sahiplerine teslim olacak olan, Maritza Beykoz Vadi Evleri’nde metrekare birim fiyatı 9 bin TL’den başlayacak. Maritza İnşaat Başkan Vekili Emir Sarıgül , Meriç Ailesi ile birlikte kurdukları Maritza İnşaat’ın bugüne kadar 4 farklı butik projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Yeni proje hakkında bilgi veren Sarıgül, “23 blok, 230 dairelik bir yaşam alanı inşa ediliyor. Projede toplam arsa alanı 45 bin metrekare. 26 bin metrekare site iç yolları ve peyzaj alanına ayrıldı. Yeşil alan ve sosyal donatı alanı için toplam arsa alanının yüzde 87’si kullanıldı. Konut yapımı içim arsa alanının yüzde13’ü kullanıldı. 5 tip konut seçeneği bulunan Beykoz Maritza Vadi evlerinde 3+1, 4+1, 4+2, 5+2 ve 6+2 daire seçenekler yer alıyor. Projede geniş sosyal donatı alanları da yer alıyor” diye konuştu.