23 Aralık Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu?
Pazar günü birçok kişinin gündeminde yer alan altın fiyatları, sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Son 10 günde en düşük 211 lira seviyesini gören altın fiyatları, haftayı 213 liradan kapatmıştı. Peki, 23 Aralık Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün en son verileri ve altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, anlık değişimlerin ardından birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Perşembe günü gördüğü 211 liralık seviyesi ile son 10 günün en düşük fiyatını gören gram altın, çeyrek ve yarım seçenekleri ile araştırılmaya başlandı. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı, 23 Aralık Pazar günü 214 lira seviyesinde işlem görürken bu fiyatların ardından çeyrek altın fiyatı da paralel seyir gösterdi.
Çeyrek altın fiyatları bugün 354 liradan işlem görürken, 347 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatları ise 709 liradan satılırken, 695 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altını ise 1445 liradan satılıyor ve 1430 liradan geri alınıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle