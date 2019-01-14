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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
14.01.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

22 yaşında tadını beğendi! Kendi işini kurdu

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22 yaşında tadını beğendi! Kendi işini kurdu

Tadarak üretimine karar verdiği istiridye mantarı için devlet desteği alan Büşra Sultan Aydın, 2 yıl içinde 100 bin liraya yakın gelir elde etti.

İzmir'de üniversiteden mezun olmasının ardından iş bulamayan 24 yaşındaki Büşra Sultan Aydın, iki yıl önce Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe sayesinde istiridye mantarı yetiştirme tesisi kurarak, kendi işinin patronu oldu.

Menemen'de yaşayan Büşra Sultan Aydın, 4 yıl önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdi.

22 yaşında tadını beğendi Kendi işini kurdu

Yaklaşık iki yıl mesleğine uygun iş bulamayan Aydın, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek, "Genç Çiftçi Projesi" hakkında bilgi aldı.

Görevlilerin yüksek geliri olduğu için istiridye mantarı yetiştiriciliği yapması konusundaki önerisini dikkate alan Aydın, bir lokantaya giderek hayatında hiç tatmadığı istiridye mantarının nasıl bir şey olduğunu öğrenmek üzere sipariş verdi. İstiridye mantarının tadını beğenen Aydın, yetiştirmek için proje hazırlayıp, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.


22 yaşında tadını beğendi Kendi işini kurdu

Projesi onaylanan ve "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 30 bin lira hibe desteğine hak kazanan Aydın, aldığı eğitimlerin ardından Menemen'in İğnedere köyünde bir arazi kiraladı.


22 yaşında tadını beğendi Kendi işini kurdu

Yaklaşık 100 metrekare alanda istiridye mantarı tesisi kuran Aydın, iki yıldır ortalama 10 ton ürün yetiştiriyor.
Yetiştirdiği ürünleri Menemen'de halk pazarında satan Aydın, kentin diğer pazarlarında tezgah açan esnafa da ürün veriyor.


22 yaşında tadını beğendi Kendi işini kurdu

"HAYALİMDEKİ İŞ KENDİ İŞİMİN PATRONU OLMAKTI"

Büşra Sultan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı sayesinde daha önce hiç bilmediği bir mantar çeşidinin üreticisi olduğunu, bu sayede hayatını kazanmaya başladığını söyledi.


22 yaşında tadını beğendi Kendi işini kurdu

İşe başlarken birçok kişinin kendisine "sen mantar yetiştiremezsin" dediğini belirten Aydın, "Babam her zaman arkamda olduğunu söyledi. Annem ise biraz riskli iş olduğu için geri durdu. Bir yılda kendi maliyetini çıkardı, 100 bin liraya yakın gelir elde ettim. Pazar yerlerinde satışım mevcut, sürekli müşterilerim oldu. Onun dışında pazarcılar gelip alıyor. Kilosu 15-20 lira arasında. Farklı bir lezzet ve tat, bizi farklı bir dünyaya getirdi." diye konuştu.


22 yaşında tadını beğendi Kendi işini kurdu

Yaptığı işi çok sevdiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Her sabah seramın kapısının günaydın diyerek açıyorum. Ürünlerimi toplamaya başlıyorum, toplayacak ürünüm yoksa temizlik yapıyorum. Seranın iç sıcaklığı bizim için önemli. Gün içinde belirli aralıklara içine girip çıkıyorum. Hedefim çadırımı büyütmek ve kompozhanemi kurmak. 


22 yaşında tadını beğendi Kendi işini kurdu

Daha sonra ise ihracat yapmayı düşünüyorum. Hayalimdeki iş kendi işimin patronu olmaktı. 22 yaşında Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği hibeyle kendi işimin patrona olarak hayallerimi gerçekleştirdim."


22 yaşında tadını beğendi Kendi işini kurdu

"HİJYEN KURALLARI GEREĞİ SERASINA BİZİ BİLE ALMIYOR"

Emekli polis memuru olan baba Özkan Aydın da kızının çok hırslı bir yapıya sahip olduğunu, istediği her şeyi gerçekleştirdiğini söyledi.


22 yaşında tadını beğendi Kendi işini kurdu

Projesi onaylandığında çok sevindiğini anlatan baba Aydın, "Kendine ait bir iş yeri açmak hep istiyordu. Projesi onaylandı, bu yaşta böyle bir girişimde bulunması bir baba olarak beni çok gururlandırıyor. Devletin verdiği hibeyle işini kurdu. Üretime başladı. Hijyen kuralları gereği serasına bizi bile almıyor." dedi.


22 yaşında tadını beğendi Kendi işini kurdu

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Fisun Toker de Aydın'ın elde ettiği başarıyla birçok genç çiftçiye örnek olduğunu aktardı.


22 yaşında tadını beğendi Kendi işini kurdu

Proje kapsamında İzmir genelinde 573 genç çiftçinin bulunduğunu anlatan Toker, Aydın'ın bu kadar başarılı olacağını düşünmediklerini ama onun çalışkanlığı ve işe olan saygısıyla çok güzel bir sonuç elde ettiğini sözlerine ekledi.

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