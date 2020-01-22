22 Ocak canlı gram ve çeyrek altın fiyatları! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu piyasaların kapanmasının ardından yatırımcıların en fazla araştırdığı konulardan oldu. Hafta sonunun yaklaşmasıyla beraber gram ve çeyrek altının alış ve satış fiyatını anlık takip eden vatandaşlar, hafta ortasında piyasalarda yaşanan hareketlilik hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, 22 Ocak anlık gram ve çeyrek altın fiyatları ve altın piyasalarında son durum.
Haftanın üçüncü işlem gününde güne düşüşle başlayan altın fiyatları gün boyu işlemini sürdürdü. Mesai bitimi sonrası Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan tamamladı. Peki, çeyrek altın yükseldi mi? Gram bazında altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte, anlık altın fiyatları takibi ve en güncel yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.975,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 296,20 296,40 296,50 296,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.952,00 1.973,00 1.954,00 1.975,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 270,00 274,00 270,40 274,40
Lira (Tam) Ziynet 1.908,00 1.928,00 1.909,00 1.929,00
Yarım Ziynet 954,00 964,00 955,00 965,00
Çeyrek Ziynet 477,00 482,00 477,00 482,00
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