22 Ekim güncel altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın ne kadar?
Günlük ve anlık olarak takip edilen güncel altın fiyatları, 22 Ekim Salı günü de pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Anlık olarak takip edilen altın fiyatlarında birkaç gündür gözlenen düşüş grafiği, bugün yerini artışa bıraktı. Peki, 22 Ekim güncel altın fiyatları nasıl seyrediyor? İşte, gram ve çeyrek altın hakkında bazı bilgiler
Gram ve çeyrek altın fiyatları, 22 Ekim Salı günü alım satım yapmak isteyen pek çok kişinin takip ettiği grafikler arasında yer alıyor. Ekim ayına en düşük seviye olan 267 liradan başlayan altın fiyatları, ay ortasında 284 lira seviyesini yakaladı. Peki, altın fiyatları şu sıralar ne kadardan devam ediyor? İşte, anlık altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, 22 Ekim Salı günü yatay seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 284 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 279 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 22 Ekim Salı günü 462 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 276 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.864 liradan alınıp 1.883 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 924 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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