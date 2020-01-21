2153 milyarder = 4.6 milyar insan

İklim değişikliği, gelir eşitsizliği, siyasi gerginlikler, ticaret savaşları ve yavaşlayan büyüme... 50 ülkenin başkan ve başbakan düzeyinde temsil edildiği ve 3 bine yakın siyaset, iş insanı ve sivil toplum önderinin katılımıyla bugün başlayan Davos Zirvesi’nin gündemi karamsar. Her ne kadar Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bu yıl ana temayı ‘Uyumlu ve Sürdürülebilir Bir Dünyanın Tarafları’ olarak belirlese de, İran-ABD gerginliği, ABD-Çin ticaret savaşları, Brexit’in getirdiği riskler gibi dünya ekonomisine ilişkin karamsar beklentilere yol açan golbal siyasi gündemin zirveye daha çok damga vurması bekleniyor.



21-24 Ocak arasında gerçekleşecek zirvenin hemen öncesinde yayınlanan araştırma sonuçları da geleceğe ilişkin beklentilerde global aktörlerin karamsarlığını ortaya koydu. Yoksullukla mücadele alanındaki çalışmalarıyla bilinen Oxfam’ın, dün açıkladığı eşitsizliklere ilişkin araştırmaya göre, dünyanın en zengin 2 bin 153 kişisinin serveti 4.6 milyar insanın servetinden daha fazla. Bu da dünya nüfusunun yüzde 60’ına denk geliyor. Raporda ayrıca dünyanın yüzde 1’lik en zengin kesiminin, 7 milyara yakın kişiden 2 kat daha zengin olduğuna dikkat çekildi. PwC’nin araştırmasında ise dünya ekonomisine yön veren şirketlerin CEO’ları, siyasi belirsizliklerin gölgelediği büyüme konusunda bu yıl, hiç olmadıkları kadar temkinliler. IMF’nin de dün Davos’taki toplantısında dünya ekonomisine ilişkin 2020 büyüme beklentisini yüzde 3.4’ten yüzde 3.3’e ve 2021 büyüme tahminini de yüzde 3.6’dan, yüzde 3.4’e düşürmesi CEO’ların temkinli duruşuyla paralellik gösterdi.



YOKSULLUKLA MÜCADELE



Oxfam raporunda yoksullukla mücadelede eşitsizlikleri yok etmenin, ekonomik büyümeden daha etkili olduğu vurgularken, hükümetlere eşitsizliklerin giderilmesi için hemen şimdi ciddi politikalar geliştirmeleri çağrısında bulundu. Oxfam, zengin kişilerin gelirlerine göre daha az vergilendirildiklerine dikkat çekerek bunun da kamu hizmetlerine daha az kaynak ayrılması sonucunu doğurduğunu belirtti. Cinsiyet eşitsizliğinin de ele alındığı raporda kadınların bakım hizmetlerinde orantısız sorumluluk aldıkları ve düşük ekonomik fırsatlara sahip oldukları kaydedildi. Eşitsizlikleri yok etmenin, yoksullukla mücadelede ekonomik büyümeden daha etkili olduğu belirtilen raporda, gelir dağılımındaki eşitsizliği yüzde 1 oranında düşüren ülkelerde 2030 itibarıyla 100 milyon daha az kişinin yoksulluk içinde yaşayacağı ileri sürüldü.



23 yıldır Davos Zirvesi’nin ilk gününde açıkladığı Küresel CEO Araştırması’nın sonuçlarını Hürriyet ile paylaşan PwC’nin araştırmasında da özellikle büyümeye ilişkin karamsar bir tablo ortaya çıktı. 83 ülkeden 1600 küresel çapta şirketin CEO’sunun katıldığı araştırmaya göre dünya yeni bir 10 yıllık döneme girerken CEO’lar büyüme konusunda hiç olmadıkları kadar temkinli. CEO’ların yüzde 53’ü, 2020 yılında ekonomik büyüme hızının yavaşlamasını bekliyor. Bu oran 2019 yılında yüzde 29’du. Araştırmada, CEO’ların yalnızca yüzde 27’si kendi şirketlerinin önümüzdeki 12 ayda büyüme potansiyeline ‘çok güvendiğini’ söylüyor. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 35 idi.



TİCARET SAVAŞLARI ENDİŞE YARATIYOR



CEO’ların ‘çok endişeli’ oldukları konularda ilk sırada geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da aşırı regülasyon (yüzde 36) yer alıyor. 2019’da dördüncü sırada yer alan ticaret savaşları daha fazla endişe kaynağı haline gelirken yüzde 36’lık oranla bu yıl ikinci sırada. Geçtiğimiz yıl ilk on endişe arasında yer almayan belirsiz ekonomik büyüme ise yüzde 34’lük oranı ile küresel CEO’ların en çok endişe ettiği üçüncü konu oldu.

YÜZDE 1'İN SERVETİ 7 MİLYAR İNSANIN İKİ KATI

* 2 bin 153 milyarderin serveti 4.6 milyar kişinin servetine bedel.

* Dünya nüfusunun yüzde 1’ini oluşturan en zenginler 7 milyar kişinin malvarlığından 2 kat daha büyük servete sahip.

* Dünyanın en zengin 22 kişisi, Afrika kıtasındaki bütün kadınların varlığından daha çok varlığı sahip.

* Dünyada kadınlar 12.5 milyar saat ücretsiz bakım hizmeti veriyor. Bunun ekonomik büyüklüğü 10.8 trilyon dolar.

* 2030’da yoksulluk içinde yaşayanların sayısı 100 milyon azalacak.

* Gelecek 10 yılda zenginlerden binde 5 daha fazla vergi alınsa 117 milyon yeni istihdam yaratılabilir.

TÜRK CEO'LAR DAHA İYİMSER



PWC Türkiye Başkanı Halûk Yalçın, Türk CEO’ların büyüme beklentileri konusunda küresel CEO’lar ile yakınlaştıklarını belirterek, şunları söyledi: “Küresel CEO’lar gibi ekonomik büyüme beklentileri düşmüş olan Türk CEO’lar bununla birlikte zorlu dönemlerde iş yapma deneyiminin etkisiyle orta vadeli büyüme beklentilerinde göreceli olarak daha iyimser bir tablo çiziyorlar. Belirsizliğin hakim olduğu böylesi bir dönemde değişen global dinamikleri ve küresel sermayenin beklentilerini çok iyi süzerek, Türkiye’den küresel değer zincirlerine akıl ile uzanmalıyız.”

ALBAYRAK VE ÇAVUŞOĞLU KONUŞACAK



Davos’ta Türkiye’yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal temsil edecek. Çavuşoğlu’nun ‘Ortadoğu ve Afrika Jeopolitik görünümü’ ve ‘NATO’nun geleceği’, Albayrak’ın da, ‘Küresel büyüme gündemini şekillendirmek’ başlıklı oturumda konuşması bekleniyor. Türkiye’nin büyük firmalarının üst düzey yöneticileri de Davos programlarını takip edecek.

BOZUK EKONOMİLER ZENGİNLERE YARIYOR



OXFAM Hindistan CEO’su Amitabh Behar, son 10 yılda milyarder sayısının ikiye katlandığını vurgulayarak, “Zengin ve fakir arasındaki ara, eşitsizlik giderici politikalar uygulanmadan kapatılamaz” ifadesini kullandı. Behar, “bozuk ekonomilerin” milyarderlerin cebini doldurduğu yorumunu yaparak, “Büyük işletmeler, sıradan insanların sırtından para kazanıyor. Tabii ki insanlar, milyarderlerin var olup olmamasını sorgulamaya başlıyor” değerlendirmesinde bulundu.