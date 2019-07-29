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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
HÜLYA GÜLER
29.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

21 milyar TL yatırdı 23 ülkede lider oldu

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21 milyar TL yatırdı 23 ülkede lider oldu

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, teknoloji yatırımının telekomünikasyon sektöründe verimliliği ve erişimi arttırdığını belirterek, “Biz de hayata geçirdiğimiz yatırımlarla, geliştirdiğimiz ürünlerle bireylerin ve kurumların verimliliğini ve erişimini artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar Türkiye’de 21 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Son bir yılda yaptığımız yatırım tutarı 1.5 milyar TL. Altyapı yatırımlarımızın yanı sıra geliştirdiğimiz yeni ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini daha fazla karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin, Vodafone’nun faaliyette olduğu 23 ülke içinde en çok internet kullanan aboneleri ile lider konumda olduğunu ve burada geliştirdikleri birçok ürün ve hizmeti diğer Vodafone ülkelerine ihraç ettiklerini kaydeden Aksoy şunları söyledi: “Türkiye’de Vodafone Red aboneleri aylık kişi başı 11.5 GB data tüketimi ile 23 ülke içinde ‘en dijital’ aboneler. Bu aboneler yüzde 80 akıllı telefon kullanımı ve yüzde 76 uygulama penetrasyonu ile Türkiye’yi diğer Vodafone ülkeleri içinde liderliğe taşımış durumda. GSM dışı faydalar konusunda diğer ülkelere birçok kez örnek olduk. Vodafone Kırmızı Pasaport uygulamamız örnek alındı.”

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VODAFONE Türkiye’nin en çok kullanılan tarifelerinden biri olan Red’de sundukları ayrıcalıkları bir adım öteye taşıyarak ‘Red First’ü geliştirdiklerini aktaran Aksoy, “Vodafone Red ayrıcalıklarını son 1 yılda 950 bin müşteri kullandı ve 448 milyon TL’lik ayrıcalık sağlandı. Vodafone olarak yüksek data kullanan Red’li müşterilerimiz için ‘öncelik sende’ mottosuyla geliştirilen Red First ile kullanıcılara 40 GB mobil internet, 3 gün ücretsiz yurtdışı kullanım gibi birçok ayrıcalıklar sunacağız” dedi.

 

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