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21 ay sonra ilk kez yaşandı... İşsizlik tek hanede

Şebnem TURHAN
15.03.2018 - 10:28 | Son Güncelleme:

İşsizlik oranı Mart 2016’dan sonra ilk kez yeniden tek hanede. TÜİK’in mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam verilerine göre işsizlik oranı Aralık 2017 döneminde yüzde 9.9 ile tek haneye indi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, istihdam verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 1 yılda 1 milyon 619 bin yeni istihdam sağlayarak işsizlik oranının 2016 21 ay sonra ilk kez yaşandı... İşsizlik tek hanede
Aralık’taki yüzde 13 seviyesinden yüzde 10.4’e inmesini sağladı. İşsiz sayısında ise 581 bin kişilik azalma oldu ve 3 milyon 291 bine geriledi. Ancak TÜİK’in açıkladığı mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik verilerinde ise tarihi zirve var. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı işsizlik oranı da yüzde 9.9 ile tek haneye indi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı en son Mart 2016’da yüzde 9.9 ile tek hanedeydi.

1.6 MİLYON YENİ İSTİHDAM
Arındırılmamış işsizlik verilerinde ise çift haneli seviye devam ediyor. Verilere göre istihdam edilenlerin sayısı 2017 Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişi, istihdam oranı ise 1.8 puanlık artış ile yüzde 46.9 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 255 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 365 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.3’ü tarım, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 7.3’ü inşaat, yüzde 55’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

21 ay sonra ilk kez yaşandı... İşsizlik tek hanede

Etiketler: istihdam , işsizlik , işsizlik tek hane , gazetehaberi
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