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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.10.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

2022'den önce çıkacak bir EYT'den yararlanamayacaklar belli oldu

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2022'den önce çıkacak bir EYT'den yararlanamayacaklar belli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Prim günü ve yaşla ilgili problemi olanlar EYT kanunu çıksa da emekli olmaaycaklar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın en çok merak ettiği konu kanunun ne zaman çıkacağı. Ancak bazı şartlar sağlanmazsa EYT'liler emekli olamıyorlar.

Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu konuya açıklık getirdi.

İşte o soru ve cevabı:

Soru: 22 Ocak 1977 doğumluyum. Askerliğimin 8 ayını borçlanıp ödedim. Sigorta girişim 1997 senesine düştü. Ve şu anda 5387 gün primim var. SGK’dan baktığımda emeklilik yaşım 57 görünüyor. Eğer EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) çıkarsa bana bir faydası olur mu? ● Hayri ÇETİN

Cevap: Ortada daha yasa tasarısı dahi yok. Şayet çıkarsa, EYT’den muhtemelen emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları, yani sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yerine getirenler yararlanacaklar.

Süre ve prim şartını henüz sağlayamadığınızdan EYT çıkarsa yararlanamazsınız. Ancak prim eksiğinizi (başlangıcınıza göre 5825 gün veya 5900 gün) tamamlamanız şartıyla, 2022’de 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız tarihten sonra bir EYT yasası çıkarsa yararlanırsınız.

 

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