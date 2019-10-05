2022'den önce çıkacak bir EYT'den yararlanamayacaklar belli oldu
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Prim günü ve yaşla ilgili problemi olanlar EYT kanunu çıksa da emekli olmaaycaklar
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın en çok merak ettiği konu kanunun ne zaman çıkacağı. Ancak bazı şartlar sağlanmazsa EYT'liler emekli olamıyorlar.
Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu konuya açıklık getirdi.
İşte o soru ve cevabı:
Soru: 22 Ocak 1977 doğumluyum. Askerliğimin 8 ayını borçlanıp ödedim. Sigorta girişim 1997 senesine düştü. Ve şu anda 5387 gün primim var. SGK’dan baktığımda emeklilik yaşım 57 görünüyor. Eğer EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) çıkarsa bana bir faydası olur mu? ● Hayri ÇETİN
Cevap: Ortada daha yasa tasarısı dahi yok. Şayet çıkarsa, EYT’den muhtemelen emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları, yani sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yerine getirenler yararlanacaklar.
Süre ve prim şartını henüz sağlayamadığınızdan EYT çıkarsa yararlanamazsınız. Ancak prim eksiğinizi (başlangıcınıza göre 5825 gün veya 5900 gün) tamamlamanız şartıyla, 2022’de 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız tarihten sonra bir EYT yasası çıkarsa yararlanırsınız.
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