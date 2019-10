2020’de yeniden yarıştayız

Yeni hedefler turist sayısının yanında gelirlerin arttırılması ve nitelikli turistin yeniden ülkeye çekilmesi olarak belirlendi. Four Seasons Hotels Istanbul Otel Müdürü Nihat Yücel de konuyla ilgili olarak bir grup gazeteciye Four Seasons olarak hazırladıkları sürdürülebilirlik raporunun açıklandığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Astay çatısı altında Four Seasons Hotel Istanbul at The Bosphorus ve Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet ile İstanbul’da iki otel bulunduğunu, üçüncü Four Seasons otelinin ise Bodrum’da 2020’de açılacağını söyleyen Yücel, “Özellikle İstanbul’daki otellerde oda fiyatları 2014-2015 yıllarında zirvedeydi. 2015 sonrasında 2016’da dönemlerinde yaşanan olağanüstü gelişmelerin etkisiyle ciddi bir düşüş yaşandı. Bu dönemde Four Seasons olarak bizim oda fiyatlarımızda ciddi bir düşüş yaşanmadı. Küçük bir etki oldu. Genel olarak fiyatları korumakla beraber, İstanbul’da ‘satabileceğimiz oda başına gelir’ olarak ilk sıradayız” dedi.

Mevsimsel dalgalanmaların dışında, fiyatlarda büyük değişiklikler yapmadıklarının altını çizen Yücel, “2013 ve sonrasındaki dönemde İstanbul Four Seasons’lar fiyat olarak Londra, Paris ve New York’taki Four Seasons’larla yarışır hale gelmişti. Bunun ülkeye gelen turist profili ve ülke dağılımıyla da ilgisi vardı. Mesela o dönemde daha çok Türkiye’yi tercih eden Suudi turistler bugün daha çok Londra ve Paris’i seçiyor. Birleşik Arap Emirlikleri yine aynı şekilde. Bu ülkelerden gelen ziyaretçiler o dönemde oda fiyatlarını çok ciddi yukarı çekmişti. Şu anda da yine bu ülkelerden gelen misafirler var ama 2014 dönemindeki gibi değil. 2016 yılı sonrasında ise 2017 biraz toparlanma yılıydı. 2018 yine işlerin yoluna girmeye başladığı bir dönemdi. 2019 ise turizmde taşların yeniden yerine oturmaya başladı. 2020 ise yükselişin başladığı ve eski parlak günlere döneceğimiz bir dönem olacak” ifadelerini kullandı.

ORGANİK ATIKTAN GÜBRE



FOUR Seasons Otelleri olarak hazırladıkları sürdürülebilirlik raporu hakkında da değerlendirmeler yapan Yücel, “Yayınladığımız ilk sürdürülebilirlik raporu oldu. 2017’de 1.8 metreküp olan misafir başına su tüketimimizi 2018’de 1.6 metreküpe düşürdük. LED aydınlatmayla, yüzde 230’luk bir enerji tasarrufu sağladık. İlk olarak Sultanahmet’teki otelimizde başlayacak uygulamayla da, organik atıklarımızı gübre haline getirerek farklı alanlarda yeniden kullanılmasını sağlayacağız. Söz konusu kompost sistemiyle, kullanılmayacak durumda olan günlük yaklaşık 200 kilo organik atığı gübreye çevireceğiz” dedi.