2020 yılında eSIM kullanılacak

’Haftasonu Teknoloji Zirvesi’nde konuşan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, " Aldığımız kurul kararıyla eSIM’ler konusunda operatörlerimiz önümüzdeki yıl şubat ayına doğru düzenlemeyi yapmış olacaklar. eSIM teknolojisi, 2020 itibariyle Türkiye’de de kullanılabilir hale geliyor olacak" dedi.



Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yeni Nesil ARGE Kulübü, Bilişim Teknolojileri Kulübü ve IEEE Öğrenci Kulübü tarafından bu yıl ilki düzenlenen WEEKENG 2019 ’Hafta sonu Teknoloji Zirvesi’, teknoloji dünyasının profesyonelleri ile teknoloji sevenleri buluşturdu. Zirvede yapay zeka, endüstri 4.0, 5G haberleşme, blok zincir, otonom veritabanı, 3D organ modelleme, moleküler görüntüleme dijital dönüşüm unsurları farklı yönleriyle ele alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun da katıldığı zirvede, Türkiye'nin mobil iletişimde 5G'ye geçiş süreci ve cep telefonu teknolojileri konuşuldu. Karagözoğlu, 2020 yılında Türkiye’nin eSIM teknolojisine hazır hale geleceğini açıkladı.



"ALT YAPIMIZ 2020 YILINA HAZIR"



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, zirve öncesi Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. SIM kartsız telefonlarla çok yakında karşılaşılacağını dile getiren Karagözoğlu, "BTK olarak aldığımız kurul kararıyla eSIM’ler konusunda operatörlerimiz önümüzdeki yıl şubat ayına doğru düzenlemeyi yapmış olacaklar. eSIM teknolojisi 2020 itibariyle Türkiye’de de kullanılabilir hale geliyor olacak" dedi.



Elektronik SIM olarak tanımlanan, eSIM uygulamasının detaylarını anlatan Karagözoğlu, "Kullanıcı telefonuna bir profil yükleyecek. Böylelikle operatör değişikliği yapmak istediğiniz zaman herhangi bir fiziksel SIM kart değişikliği yapmaksızın, elektronik SIM üzerinde, ilgili operatör üzerinden hizmet almaya başlanabilecek. Türkiye’de ithal etmeye başladığımız bir takım ürünlerde şu anda eSIM teknolojisi zaten gelmeye başladı. Türkiye’de de ilgili cihazlarda hem fiziksel hem de eSIM teknolojisi mevcut" diye konuştu.



"YERLİ VE MİLLİ OLMASI ÖNCELİĞİMİZ"



Alt yapının tamamen yerli ve milli olarak kurulmasının öncelikli hedefleri olduğuna dikkat çeken Karagözoğlu, "2020 yılında alt yapımız eSIM için hazır olmuş olacak. Burada BTK olarak bu alt yapının tamamen yerli ve milli olarak kurulmasını önceliklendiriyoruz. Operatörlerle bir araya gelerek bu süreci başlatmış durumdayız. Nesnelerin interneti dediğimiz yapıyı konuştuğumuz zaman burada artık nesne kavramı gündeme geliyor ve artık nesnelerin içinde fiziksel olarak bir SIM kart koymanız çok zor. Bunlar fabrikadan çıkarken kendi üzerlerinde elektronik SIM’lerle birlikte geldiği için ilgili ülkeye veya mekana geldiğinde direkt operasyona geçebilecekler ve siz bunu uzaktan da profil değişikliği yaparak, isterseniz operatör değişikliği yapabileceksiniz. Güvenlik önlemlerinin hepsini değerlendiriyoruz. Bu süreçte bütün koşullar için tedbirler alarak eSIM’leri halkımızın kullanımına açıyor olacağız" ifadelerini kullandı.



"5G’YE GEÇEN İLK ÜLKELERDEN OLACAĞIZ"



5G teknolojisi ile otonom araçlar ve robotların ön plana çıkacağını vurgulayan Karagözoğlu, "2020’de 5G’ye geçen ilk ülkelerden olma hedefimiz var. Bu hedef için şu anda 5G vadisinde testlerimiz devam ediyor. Bunları firmalarımıza açtık, start-uplarımızı açtık ve burada artık 5G’yi deneyimleyip, ürün üretebilecek alt yapıları oluşturuyoruz" dedi.



"PİŞMAN OLACAĞINIZ DİJİTAL İZLER BIRAKMAYIN"



FSMVÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yılmaz Çamurcu ise, iletişim teknolojisinin alt yapısının ileride çok fazla değişeceğini belirterek gençlere tavsiyelerde bulundu. Çamurcu, gençlere ’siber gençler’ dediğini ifade ederek, " Yazılımdan kazanılan para, bilgisayar teknolojilerinden kazanılan para, dünya ölçeğinden baktığımızda çok daha üst düzeylere ulaşacak. Bu gelişmeler karanlık fabrikalara yani insansız fabrikalara, robotların daha fazla çalışacağı teknolojilere doğru bir gidiş olacak. Her alanda biz teknolojiyi isteyeceğiz. Gençler ileride pişman olacağı dijital izler bırakmamalılar. Gelecekte, pişman oldukları takdirde insanların bir kısmı, soyadlarını değiştirecek deniyor. Bütün bunlara çok dikkat edilmeli. Gençlere tavsiyem şu, biz siber genciz ama kimseyi incitmeyiz" diye konuştu.



Bugün de devam eden zirvede ise sağlık sektöründeki dijital dönüşüm konuşuldu. Medikal sektörde ARGE'nin önemi, sağlıkta kullanılan robotlar ve yapay zeka, 3D organ modelleme başlıklarında alanın uzmanları bilgi verdi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR