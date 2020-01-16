2020 tediye ödemeleri ne zaman? Tediye nedir?

Kamuda görevli taşeron işçilere ilave tediye ödeme tarihi ocak ayı ilerlerken devlete bağlı çalışan işçi statüsündeki vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İlave tediye adı altında işçilerin hesaplarına yatırılan ikramiyelerin ne zaman ödeneceği binlerce taşeron işçi tarafından sorgulanıyor. Peki, tediye ödemeleri hangi tarihte? İşte, o konu hakkında detaylar...

2020 TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yılın belli dönemlerinde taşeron işçilere ödenen 2020 tediye ödemeleri Cumhurbaşkanı kararına göre, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından belli olacak. Kararın açıklanması sonrası 2020 ilk iki dönem tediye ödemeleri tarihi açıklanacak.

TEDİYE NE DEMEK VE NASIL ALINACAK?

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı karariıla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tesbit olunur.