2020 MTV ne zaman ödenecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi yeni yılda ne kadar olacak?
Otomobil sahibi olan vatandaşlar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ne zaman yapılacağını ve yeni yılda artış olup, olmadığını merak ediyorlar. Peki MTV ödemeleri yılın hangi tarihlerinde yapılıyor? İşte MTV hakkında merak edilenler
Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
Evvelce bankalar tarafından yıl içinde gecikme zamlı olarak tahsil edilen motorlu taşıtlar vergisi, içinde bulunulan yıla ilişkin olup olmamasına bakılmaksızın gecikme zamlı olarak tahsil edilecektir. Motorlu taşıtlar vergisinin bankalara veya kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi halinde, elektronik tahsil anlaşması yapılmış bankalar ve kredi kartı ile yapılan ödemeler, aynı tarih itibariyle mükellefin hesabına geçmektedir.
Harç ve vergilere ilişkin yeniden değerleme oranı belli oldu. 2020 yılında otomobil sahibi olan herkes Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek. İşte yeni artışla ödeyeceğiniz tutarlar...
Otomobili olan herkes Motorlu Taşıtlar Vergisi veriyor. Her yıl ise vergi ve harçlara gelen artış yeniden değerleme oranı ile belli oluyor. Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, motosiklet, çekici gibi araçlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.
Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor. 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.
(01/01/2018 öncesi tescil)
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV’si: 861 lira
2020 MTV’si: 1055 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV’si: 1499 lira
2020 MTV’si: 1837 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV’si: 2647 lira
2020 MTV’si: 3245 lira
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
2019 MTV’si: 4170 lira
2020 MTV’si: 5112 lira
Otomobil
4-6 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV’si: 600 lira
2020 MTV’si: 735 lira
Otomobil
4-6 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV’si: 1124 lira
2020 MTV’si: 1377 lira
Otomobil
4-6 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV’si: 2068 lira
2020 MTV’si: 2534 lira
Otomobil
4-6 yaş
1801-2000 cc aralığı
2019 MTV’si: 3211 lira
2020 MTV’si: 3936 lira
Otomobil
7-11 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV’si: 336 lira
2020 MTV’si: 411 lira
Otomobil
7-11 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV’si: 652 lira
2020 MTV’si: 799 lira
Otomobil
7-11 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV’si: 1218 lira
2020 MTV’si: 1493 lira
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