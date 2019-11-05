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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
05.11.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

2020 MTV ne zaman ödenecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi yeni yılda ne kadar olacak?

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2020 MTV ne zaman ödenecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi yeni yılda ne kadar olacak?

Otomobil sahibi olan vatandaşlar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ne zaman yapılacağını ve yeni yılda artış olup, olmadığını merak ediyorlar. Peki MTV ödemeleri yılın hangi tarihlerinde yapılıyor? İşte MTV hakkında merak edilenler

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Evvelce bankalar tarafından yıl içinde gecikme zamlı olarak tahsil edilen motorlu taşıtlar vergisi, içinde bulunulan yıla ilişkin olup olmamasına bakılmaksızın gecikme zamlı olarak tahsil edilecektir. Motorlu taşıtlar vergisinin bankalara veya kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi halinde, elektronik tahsil anlaşması yapılmış bankalar ve kredi kartı ile yapılan ödemeler, aynı tarih itibariyle mükellefin hesabına geçmektedir.

Harç ve vergilere ilişkin yeniden değerleme oranı belli oldu. 2020 yılında otomobil sahibi olan herkes Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek. İşte yeni artışla ödeyeceğiniz tutarlar...

Otomobili olan herkes Motorlu Taşıtlar Vergisi veriyor. Her yıl ise vergi ve harçlara gelen artış yeniden değerleme oranı ile belli oluyor. Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, motosiklet, çekici gibi araçlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor. 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 861 lira

2020 MTV’si: 1055 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1499 lira

2020 MTV’si: 1837 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2647 lira

2020 MTV’si: 3245 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 4170 lira

2020 MTV’si: 5112 lira

Otomobil

4-6 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 600 lira

2020 MTV’si: 735 lira

Otomobil

4-6 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1124 lira

2020 MTV’si: 1377 lira

Otomobil

4-6 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2068 lira

2020 MTV’si: 2534 lira

Otomobil

4-6 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 3211 lira

2020 MTV’si: 3936 lira

Otomobil

7-11 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 336 lira

2020 MTV’si: 411 lira

Otomobil

7-11 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 652 lira

2020 MTV’si: 799 lira

Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 1218 lira

2020 MTV’si: 1493 lira

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