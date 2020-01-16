2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hesaplama motoru: MTV hesaplama nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. MTV ödeme tablosuna göre araçların motor büyüklükleri ve yaş aralıklarına göre ödeme planı değişecek. Peki, MTV borcu nasıl sorgulanır? İşte, 2020 2020 MTV sorgulama motoru ve MTV borç ödeme tablosu...

MTV 2020 HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MTV 2020 sorgulama ekranı, yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için yeni yılda araçlarına ne kadar ödeme yapacağını merak eden vatandaşlarca araştırılıyor. 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 motor hacimlerine sahip olan araç sahiplerinin yeni yılda ne kadar vergi ödeyeceğini listeleyecek olan 2020 MTV hesaplama ekranı, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

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YENİ TAŞIT ALANLAR MOTORLU TAŞIT VERGİSİNİ NE ZAMAN ÖDER?

Taşıt, takvim yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak-Temmuz) ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Taşıt, takvim yılının son altı aylık döneminde (Temmuz-Aralık) ve ikinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise ikinci taksit bir ay içinde ödenir. Birinci taksit ise ödenmez.

2020 MTV ÖDEME TABLOSU

İşte, otomobillerde bu yıl talep edilecek MTV tutarları

(01/01/2018 öncesi tescil)

1-3 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 861 lira

2020 MTV’si: 964.32 lira

1-3 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1499 lira

2020 MTV’si: 1678.88 lira

1-3 yaş araçlarda

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2647 lira

2020 MTV’si: 2946.64 lira

1-3 yaş araçlarda

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 4170 lira

2020 MTV’si: 4670.4 lira

4-6 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 600 lira

2020 MTV’si: 672 lira

4-6 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1124 lira

2020 MTV’si: 1258.88 lira

4-6 yaş araçlarda

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2068 lira

2020 MTV’si: 2316.16 lira

4-6 yaş araçlarda

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 3211 lira

2020 MTV’si: 3596.32 lira

7-11 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 336 lira

2020 MTV’si: 376.32 lira

7-11 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 652 lira

2020 MTV’si: 730.24 lira

7-11 yaş araçlarda

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 1218 lira

2020 MTV’si: 1364.16 lira

7-11 yaş araçlarda

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 1888 lira

2020 MTV’si: 2114.56 lira

(01/01/2018 sonrası tescil)

1-3 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV’si: 861 lira

2020 MTV’si: 964.32 lira

1-3 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 946 lira

2020 MTV’si: 1059.52 lira

1-3 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1033 lira

2020 MTV’si: 1156.96 lira

1-3 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV’si: 1499 lira

2020 MTV’si: 1678.88 lira

1-3 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 1649 lira

2020 MTV’si: 1846.88 lira

1-3 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1799 lira

2020 MTV’si: 2014.88 lira

1-3 yaş araçlarda

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV’si: 2911 lira

2020 MTV’si: 3260.32 lira

1-3 yaş araçlarda

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV’si: 3176 lira

2020 MTV’si: 3557.12 lira

1-3 yaş araçlarda

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV’si: 4586 lira

2020 MTV’si: 5136.32lira

1-3 yaş araçlarda

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV’si: 5003 lira

2020 MTV’si: 5603.36 lira

MTV SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MTV sorgulama ekranı, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. MTV sorgulama ekranı, yakın zamanda güncellenecek. MTV sorgula ekranındaki veriler 2020 yılına göre güncellendiğinde detayları aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

MTV SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ