2020 Memur emeklisi zam farkı ne zaman ödenecek? Zamlı emekli maaşlarında tarih belli mi?

3 Ocak tarihinde açıklanan enflasyon farkıyla beraber emeklilerin netlik kazanan memur ve emekli zam oranları, son 6 aylık TÜİK rakamlarına göre belirlendi. Enflasyon zam oranları için memur ve emekliyi ilgilendiren oran 6.45 oldu. Memur emeklilerinin için enflasyon farkları yatmaya başlarken, emekliler ise zamlı maaşların ne zaman alınacağını sorgulamaya devam ediyor. İşte, 2020 memur emekli zam farkının ödeneceği tarihle ilgili ayrıntılar.

Memurların maaşlarına konu olan enflasyon rakamı açıklandı. 2019 yılı temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 6.49 oldu. Enflasyon toplu sözleşmede belirtildiği gibi yüzde 5’i aştığından memur emeklileri için yüzde 1.49’luk enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde 2020’nin ocak-haziran döneminde memurlar, maaşlarını, yüzde 5.49 zamlı alacak.

EMEKLİ ZAMLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaş tutarının belli olması arıdan şimdi gözler emekli maaşları zam farkının ne zaman yatırılacağına çevrildi. Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15’inde hesaplara yatırılıyor. SGK emeklileri ise tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26’sı arasında maaşlarını alıyor. Buna göre SSK emeklileri için ayın 17'sinde, Bağ-Kur emeklileri için ise 24'ünde ödemelerin yapılması planlanıyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Buna göre, bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.