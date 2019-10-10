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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 10.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

2020 iştahı

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2020 iştahı

Faizlerdeki düşüşle hızlanan kredi talebinin 2020 yılında çok daha iyi olacağına dikkat çeken banka genel müdürleri, kredi iştahının ekonomik büyümeye de olumlu yansıyacağını vurguladı. Bankacılar enflasyondaki düşüş trendinin sürdürülebilir olması gerektiğine de işaret etti.

BANKACILAR 2020 yılından oldukça umutlu. CEO Club Bankacılar Zirvesi’ne katılan banka genel müdürleri enflasyon ve faizdeki düşüşle kredi talebinde artış olduğunu ve bunun 2020 büyümesine olumlu yansıması olacağını vurgulayarak büyümede iştahlı olduklarına dikkat çekti. Moderatörlüğünü Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür’ün yaptığı zirvede Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankaların faizlerinin düştüğünü ve faiz beklentilerinin de olumlu olduğunu belirterek “Enflasyonda düşüş trendi çok önemli. Bu düşüş sürdürülebilir olduğu sürece faizlere olumlu etki yapacaktır. 2018 kredi büyümesi açısından müthiş bir yıl olmadı, 2019 birinci çeyrek iyi başladı, ikinci çeyrek yavaşladı ama üçüncü çeyrekte faiz indirimleriyle beraber hızlandı. Yılbaşından bu yana kredi büyümesi yüzde 10 civarında. Olumlu gidişat sürüyor” dedi.

Bankaların iştahı olduğunu ve daha fazla büyüme olacağını dile getiren Binbaşgil, şöyle konuştu: “Talep de geldiği takdirde gerçekten daha fazla büyüme olacağına inanıyorum. Makro dengeler daha iyi durumda, enflasyon ve faizlerin düşmesini olumlu buluyorum ve bu bir talep yaratacak. İleriye yönelik daha olumlu bakıyorum. Faizlerin düşmesinden herkes mutlu, bankalar da mutlu. Eskiden 100 liralık mevduata 120 lira kredi veriyorduk şimdi 100 liralık mevduata 100 liralık kredi verme noktasına geldi. YEP’te yüzde 5 büyüme var, bu olmayacak bir şey değil, gecikmiş bir talep de var. Taleple birlikte bankalarımızın da gücü iyi. Bankacılık sektörüne şu anda baktığımızda sermaye yeterlilik oranları hala iyi durumda. Likidite konusunda bankacılık sektörünün sorunu yok hatta geçtiğimiz senelere oranla daha iyi.”

BÜYÜME MOTİVASYONU

TÜRK Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici de 2019 yılının zor bir yıl olduğunu aktararak, “Öngörülebilirlik geçmiş yıllara göre iyi değildi. Sadece bizim için değil yurt dışında da böyleydi. Türkiye bu süreci iyi yönetti. Ana sebeplerden birisi özel sektör ve kamu arasında iyi bir koordinasyon sağlandı. Olaya hızlı müdahale etme imkanı sağlamış olduk” diye konuştu. Türkiye’nin ve dış dünyanın bir dengeleme sürecinde olduğunu bildiren Leblebici, şunları söyledi: “Cari açığımız 58 milyar dolardan pozitif seviyelere gelmiş durumda. İhracatımız iyi ve ithalatımız göreceli olarak yavaşladı. İthalat stoklarımız erimeye başladı. 2020 üretim yılı olacaktır. 2019’de yüzde 2 hedeflerken yüzde 0.51 büyüme olacağını öngörüyoruz ama 2020’de daha iyi büyüyeceğiz. 2020’de kredi iştahlarının da süreceğini ve büyümeye kuvvetli bir motivasyon unsuru olarak yansıyacağına inanıyorum. Büyük bir iştah var” dedi.

GÜVEN GERİ GELDİ

ALBARAKA Türk Genel Müdürü Melikşah Utku “Güven yeniden kuruluyor. Bankacılık sektörü yaraların sarılması için çok önemli oldu” dedi. Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu ise her ülkenin kendine ait sıkıntıları olabildiğini ancak sıkıntıları atlatabilme gücünün önemli olduğunu belirtti. Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü de gelecek aylarda ekonomik toparlanmanın hızlanacağını kaydetti.

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