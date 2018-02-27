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2019'da Rusya'yı geçecek! Zirveye oturacak

Hürriyet Haber
27.02.2018 - 09:19 | Son Güncelleme:

Uluslararası Enerji Ajansı, petrol üretiminde Suudi Arabistan'ı geride bırakarak ikinciliği yerleşen ABD'nin, gelecek yıl Rusya'yı da geçeceğini öngördü.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ABD'nin en geç 2019'da Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük petrol üreticisi konumuna geleceğini söyledi.

Tokyo'da konuşan Birol, "ABD, bu yıl olmasa bile, gelecek yıl kesinlikle dünyanın en büyük ham petrol üreticisi unvanını Rusya'dan alacak" dedi.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 1970'lerden bu yana ilk kez 10 milyon varili aşarak Suudi Arabistan'ı geride bıraktı. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi, ABD'nin ham petrol üretiminin 2018 sonuna doğru günlük 11 milyon varili geçmesini bekliyor.

Birol konuşmasında, ABD'nin petrol üretiminin 2020'den önce tepe yapmasını beklemediğini ve üretimde gelecek 4-5 yılda bir düşüş öngörmediğini de ifade etti.

Bu arada Brent petrolün varil fiyatı bu sabah yüzde 0,19 düşüşle 67.16 dolar seviyesinde.

Etiketler: petrol , petrol rezervi , abd petrolü
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