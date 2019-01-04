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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)
04.01.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

2019’da Rus turistte rekor beklentisi

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2019’da Rus turistte rekor beklentisi

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2019’un ’Türk- Rus Kültür ve Turizm Yılı’ olmasının, Rus turist sayısını artıracağını söyledi. Ayık, "2018’deki rakamları ve onun bir miktar üstünde sayıyı 2019’da göreceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen yılın mart ayında gerçekleştirdiği görüşmede, 2019’un ’Türk- Rus Kültür ve Turizm Yılı’ olacağının açıklanması, turizmcileri ’rekor’ beklentisine soktu. TÜROFED Başkanı Ayık, 2018 yılında 5 milyonun üzerinde Rus turist ağırlayan turizmcilerin, Rus pazarındaki beklentilerini açıkladı. Ayık, "2019 yılının önemli bir özelliği var bizim açımızdan. En önemli kaynak pazarlarımızdan olan Rusya Federasyonu ile aramızda yapılan anlaşmalar çerçevesinde 2019 yılı ’Türk- Rus Kültür Yılı’. Bunun etkilerinin Rusya Federasyonu’ndan ağırlayacağımız misafir sayısına da önemli katkısı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Rusya’da ulaşılabilecek ciddi potansiyel olduğuna dikkat çeken Ayık, "Bu sene 5 milyonun üzerinde toplam bir rakamı gördü Türkiye ve tarihi bir rekor kırdı. Ama şu anda dünyada yaşanan birtakım sıkıntılar var. Ekonomik anlamda sıkıntılar var. Özellikle Rusya Federasyonu’nun maruz kaldığı ekonomik yaptırımlar var. Bütün bunlar ister istemez oradaki ekonomik yapıyı bozuyor. Rus vatandaşlarının gelirini de etkiliyor. Ama biz her şeye rağmen bu yıl da iyi bir sayının, belki 2018’deki gibi fevkinde bir artış yapamayız ama yine de 2018’deki rakamları ve onun bir miktar üstünde bir sayıyı 2019’da göreceğimizi düşünüyoruz" dedi.

 

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