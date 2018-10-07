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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
07.10.2018 - 20:38, Son Güncelleme:

2019’da dümeni komşuya kırdı!

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
2019’da dümeni komşuya kırdı!

2011’de 861 milyon dolara özelleştirilen İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), aradan geçen 7 yılda birçok seferin sayısını azalttı. Yeni yollar, köprüler, Avrasya Tüneli ve rakiplerle rekabette zorlanan İDO, şimdi yurtdışına açılarak gelirlerini arttırmanın peşinde. Bu kapsamda 2019’da ilk hedef ise Çeşme ve Bodrum’dan Yunan Adaları...

Yakaşık 7 yıl 861 milyon dolara özelleştirilen İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), son dönemde sefer sayılarını düşürmesiyle gündeme geliyor. Özellikle Bostancı-Beşiktaş, Bostancı-Yenikapı, Yenikapı-Bandırma hatlarında yaşanan gelişmeler vatandaşların da tepkisini çekiyor. 2011-2018 yılları arasında Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nün açılması ve Pendik-Yalova hattında rekabetin kızışmasıyla İDO’nun yeni projelere yöneldiğini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Rıza Bozantı, “En önemli maliyet kalemimiz olan yakıt ve bakım giderlerimiz döviz kurlarına bağlı olarak giderek artıyorken gelir kalemlerimiz faaliyet alanımız nedeniyle sadece Türk Lirası olarak elde ettiğimiz kazanımlardan oluşuyor. Yunan Adaları ile başlayacağımız gerçek dış hat operasyonları ile bu artan gider artışları dezavantajını dengelemeyi hedefliyoruz” dedi.

20 MİLYON LİRA KİRA

İDO’nun özelleştirme sürecini hatırlatan Bozantı şu bilgileri verdi: “Bu özelleştirme bedelinin dışında İDO, şirketin 100 milyon dolarlık kredisini de üstlenmişti. Bu kredi Ağustos 2017’de kapandı. Özelleştirme sırasında o günkü kurla yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL olan kredi borcu, dolardaki yükselişe bağlı olarak 1 milyar 787 milyon TL düzeyine geldi. İDO, özelleştirme sonrası Aralık 2017 itibariyle 349.4 milyon dolarlık anapara kredi geri ödemesi yaptı. Tüm bunların yanında İDO, İBB’ye 2011 yılından itibaren kendisi tarafından işletilen iskeleler, hatlar ve gemiler için her yıl yaklaşık 20 milyon TL kira ödüyor. Gerek döviz kurundaki dalgalanmalar, dolar ve petrol fiyatlarındaki küresel yükseliş sonucu artan maliyetler, gerekse Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi hayata geçen büyük projelerle rekabet İDO’nun gelirlerinde alışık olduğu yükseliş seyrini olumsuz etkiledi.”

Eskihisar-Tavşanlı ve Sirkeci-Harem hattında da özelleştirme sonrası birçok gelişme yaşandığına dikkat çeken Necmi Rıza Bozantı, şöyle konuştu: “Negmar’ın ihalesiz ve giriş ücreti ödemeden Eskihisar-Tavşanlı hattı arasında İstanbul Lines adı altında taşımacılık yapması, İDO tarafından davaya konu edilmişti. Hem ihalesiz işletme hakkı veren Kocaeli Belediyesi’ne hem de Negmar’a 2013 yılında dava açılmıştı. Dava sonucu mahkemece Narlı Feribotun haksız rekabetinin men’i kararı verilmiş olup Yargıtay karar düzeltme süreci halen devam etmekte. İDO’nun yine bu kapsamda Narlı Feribot İşletmeciliği AŞ aleyhine açmış olduğu tazminat davası da halen İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde devam etmekte. Yıllardır Sirkeci-Harem araba vapuru hattı kamyon vs. gibi ağır tonajlı araçlara da hizmet veriyordu. Ağır vasıtaların Sirkeci-Harem hattını kullanmasının yasaklanması ve yalnızca Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğu İDO’yu zor durumda bıraktı.”

ÇEŞME YA DA BODRUM

Ekonomideki gelişmelere dikkat çeken Bozantı, “Son aylarda yaşanan ekonomik gelişmeler tedbirler alarak ilerlememize neden oluyor. 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle geçtiğimiz Sonbahar Tarifemizi de bu doğrultuda şekillendirdik. 2019 yılı yaz aylarındaki ana hedeflerimizden birisi de hizmet ağımıza yeni dış hatlar eklemek. Bu amaçla hem fizibilite çalışmalarımız, hem de sistem geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Çeşme ya da Bodrum’dan Yunan Adaları seferlerini başlatmayı planlıyoruz” dedi.

BEŞİKTAŞ HATTINDA DÜZENLEME GELEBİLİR

İSTANBUL Kabataş İskelesi’nin kendileri ve vatandaşlar için kilit bir noktada olduğunu dile getiren Necmettin Bozantı, “İDO Kabataş hattı Martı projesi nedeniyle şu an için faaliyet gösteremediğinden İDO seferlerini Beşiktaş’a kaydırmak durumunda kaldı. Ancak maalesef bu hatta İDO’nun maliyetlerini karşılayacak yeterli yoğunluk ve talebe ulaşılamıyor. Bu hatta ilerleyen dönemde talebe bağlı olarak yeniden bir düzenlemeye gidilebilir” dedi.

AMBARLI LİMANI HÂLÂ BİTMEDİ

İDO’nun özelleştirilmesi sürecinde en önemli kalemlerinden birinin ‘Ambarlı Limanı’ projesi olduğunu anlatan Necmettin Bozantı, “Özelleştirme sözleşmesi gereği, Ambarlı’da deniz ve kara alanını içeren bir alanın, liman yapılmak üzere İDO’ya teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak 7 yıl geçmesine rağmen teslim edilemedi. İelinen noktada İDO’nun sadece Ambarlı’da yaşanan gecikme nedeni ile zararı 100 milyon doları aşmış durumda” dedi.

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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