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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

2019’da da pek ‘çekici’ olmayacak

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2019’da da pek ‘çekici’ olmayacak

Ağır ticari araç pazarı 2018 yılını 6 bin 145 çekici, 5 bin 609 adet kamyon olmak üzere toplam 11 bin 754 adetlik satışla tamamladı.

Pazar son 10 yılın en düşük seviyesinde tamamlanırken, 2017 yılına göre yüzde 36.5 daraldı. Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, 2018 yılında mega inşaat projelerindeki hafriyat işlerinin büyük ölçüde tamamlanmasıyla kamyon pazarının yaklaşık yüzde 51 daraldığını belirterek “Ağır ticari araç çekici pazarında daralma yüzde 11 ile daha hafif hissedildi. Markamız 2018 yılını toplamda 1.177 adetlik satış ve yüzde 10 pazar payı ile tamamladı. Çekici pazarında 1.031 adet ile yüzde 16 pazar payı elde etti. İthal çekici pazarında ise yüzde 23 pazar payı ile en çok tercih edilen marka oldu” açıklamasında bulundu.

2019 yılı toplam pazar ve Scania hedeflerini de değerlendiren Eksin “2019 ağır ticari araç pazarının, 10 bin adet seviyelerinde kapanacağını öngörüyoruz. Ağır ticari araç pazarının son 20 yılına baktığınızda, ortalamanın yaklaşık 25 bin adet olduğunu görebilirsiniz. Bahsettiğimiz bu yıllar içerisinde, pazar sadece üç yıl 10 bin adedin altında kalmış. 2011 yılında ise 37 bin 276 adet ile en yüksek seviyeye ulaşmış. Analizlerde görüyoruz ki toplam ağır ticari araç pazarı dönemsel olarak daralmalar yaşayabiliyor. Bizi geleceğe yönelik umutlu kılan nokta ise; daralmanın sona ermesi ile toplam pazarın, önceki senelerde 25 binin altında kaldığı her sene için tekrar yükselişe geçiyor ve pazarı 30 binlerin üzerine çıkarıyor olması. Dolayısıyla 2020 yılından itibaren toplam pazar, daha önce de olduğu gibi dipten en tepeye çıkabilir ve 30 bin seviyelerinde tamamlanabilir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de LNG yakıtla çalışan araçlar öne çıkmaya başlayacak ve pazarın büyüme noktası burası olacak” dedi.

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