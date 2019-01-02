2019’a ‘kalkınma plansız’ girdik
Türkiye 2019 yılına kalkınma planı olmaksızın girdi. 10. kalkınma planının süresi 2018 yılı itibariyle bitti. Araya giren seçim nedeniyle, 2019 yılını da kapsayacak kalkınma planı hazırlanamadı. Çalışmaları halen devam eden kalkınma planı, 2020 yılından itibaren geçerli olabilecek.
Yapılan son anayasa değişikliği sonrasında kalkınma planı Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Planı ismini aldı. Halen geçerli mevzuata göre de, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kalkınma planıyla ilgili çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalardan sonra Cumhurbaşkanı’nca imzalanacak olan plan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak. Önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan plan, komisyondan sonra genel kurula sevk edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin aralıksız olması zorunluluğu da bulunuyor.
100 GÜNLÜK PLANDA VAR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ikinci 100 günlük eylem planına da, kalkınma planı girdi. Buna göre, 100 günlük eylem planının ilk maddesi “5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı’nın tamamlanarak uygulamaya alınması” olarak belirlendi. 11. kalkınma planında ise, önceliğin ekonomide sanayi 4.0 dönemi olması bekleniyor. Planda “yeni hükümet sisteminde kamu yönetimi, büyüme odaklı vergilendirme, teşvik uygulamalarında etkinlik, sanayide dijitalleşme, enerji teknolojilerinde yerli üretim, kalkınmanın finansmanı, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele, görsel hizmetler sektörünün geliştirilmesi, dijital ekonomide meslekler ve yetkinlikler” gibi başlıklar da yer alacak.
Türkiye’nin ilk kalkınma planı 1963-1967 yılları arasında uygulanmıştı. Daha sonraki kalkınma planları ise sırasıyla 1968-1972, 1973-1977, 1979-1983, 1985-1989, 1990-1994, 1996-2000, 2001-2005, 2007-2013 ve 2014-2018 yılları arasında uygulandı. 1978, 1984, 1995 ve 2006 yıllarına da kalkınma planı olmaksızın girilmişti.
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