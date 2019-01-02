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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
02.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

2019’a ‘kalkınma plansız’ girdik

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
2019’a ‘kalkınma plansız’ girdik

Türkiye 2019 yılına kalkınma planı olmaksızın girdi. 10. kalkınma planının süresi 2018 yılı itibariyle bitti. Araya giren seçim nedeniyle, 2019 yılını da kapsayacak kalkınma planı hazırlanamadı. Çalışmaları halen devam eden kalkınma planı, 2020 yılından itibaren geçerli olabilecek.

Yapılan son anayasa değişikliği sonrasında kalkınma planı Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Planı ismini aldı. Halen geçerli mevzuata göre de, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kalkınma planıyla ilgili çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalardan sonra Cumhurbaşkanı’nca imzalanacak olan plan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak. Önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan plan, komisyondan sonra genel kurula sevk edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin aralıksız olması zorunluluğu da bulunuyor.

100 GÜNLÜK PLANDA VAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ikinci 100 günlük eylem planına da, kalkınma planı girdi. Buna göre, 100 günlük eylem planının ilk maddesi “5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı’nın tamamlanarak uygulamaya alınması” olarak belirlendi. 11. kalkınma planında ise, önceliğin ekonomide sanayi 4.0 dönemi olması bekleniyor. Planda “yeni hükümet sisteminde kamu yönetimi, büyüme odaklı vergilendirme, teşvik uygulamalarında etkinlik, sanayide dijitalleşme, enerji teknolojilerinde yerli üretim, kalkınmanın finansmanı, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele, görsel hizmetler sektörünün geliştirilmesi, dijital ekonomide meslekler ve yetkinlikler” gibi başlıklar da yer alacak.

Türkiye’nin ilk kalkınma planı 1963-1967 yılları arasında uygulanmıştı. Daha sonraki kalkınma planları ise sırasıyla 1968-1972, 1973-1977, 1979-1983, 1985-1989, 1990-1994, 1996-2000, 2001-2005, 2007-2013 ve 2014-2018 yılları arasında uygulandı. 1978, 1984, 1995 ve 2006 yıllarına da kalkınma planı olmaksızın girilmişti.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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