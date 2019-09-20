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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.09.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

2019 yılında ziyaretçi sayısını yüzde 10 artırdı

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2019 yılında ziyaretçi sayısını yüzde 10 artırdı

30. yılını kutlayan ev ve mutfak eşyaları fuarı Zuchex 2019, toplam ziyaretçi sayısını yüzde 10 artırırken, ziyaretçilerin yüzde 20’sini ise yurt dışı satın almacılar oluşturdu.

108 ülkeden 32 bin 734 ticari satın almacı, pazar lideri marka ve üreticilerden en son ürünleri sipariş etmek, sektörle bağlantı kurmak ve trendleri takip ederek ilham almak için Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı (Zuchex) ziyaret etti.

Zuchex'den yapılan açıklamaya göre, 100 bin metrekarelik fuar alanında, Türkiye'den 425, yurt dışından 149 katılımcı ile önceki yıla göre katılımcı sayısında yüzde 28'lik artış gösteren Zuchex, sektörün inovatif ürünlerini ve 2020 yılı trendlerini bir arada sundu. 108 ülkeden 32 bin 734 profesyonel satın almacı tarafından ziyaret edilen Zuchex, bu yıl yüzde 24'lük artışla toplam 5 bin 119 yurt dışı satın almacıyı ağırladı. Yurt dışı satın almacıların oranı ise yüzde 20 oldu.

Pek çok katılımcı, fuar hedeflerine etkinliğin üçüncü günü itibariyle ulaştığını ve önceki senelere kıyasla daha fazla yeni temas kurduklarını bildirdi. Bu durum aynı zamanda fuarın yeni ziyaretçi sayısına da yaklaşık yüzde 10 artış olarak yansıdı.
Türkiye'den sonra Zuchex 2019’u en çok ziyaret eden ilk on ülke İran, Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Lübnan, Filistin, Libya, Rusya, Ürdün ve Yunanistan olurken, ziyaretçi memnuniyet oranı yüzde 96 ile yüksek seviyelere çıktı. 

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