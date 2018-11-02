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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
02.11.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

2019 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Brüt asgari ücret ne kadar?

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2019 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Brüt asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret 2019 yılında ne kadar olacak sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş, son günlerde konuyla ilgili detayları internet üzerinden sorgulamaya devam ediyor. Sendikaların, komisyonun toplanmasıyla birlikte görüşlerini aktaracağı 2019 asgari ücret rakamları için detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki, 2019 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte, o konuyla ilgili bazı bilgiler

2019 yılında işverenlerin çalışanlarına verebileceği asgari ücret rakamları, önümüzdeki günlerde toplanacak olan komisyonda görüşülecek. Geçtiğimiz yıl çalışanların eline net 1603 lira olarak geçen ve brüt olarak 2 bin 29 lira olarak belirlenen asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. Peki, 2019 yılının asgari ücret miktarı ne kadar olacak? İşte, o detaylar

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU ÖNCEKİ YIL NE ZAMAN TOPLANMIŞTI?

Komisyondan çıkacak olan sonuca göre netlik kazanacak olan 2019 yılı asgari ücret rakamları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından brüt ve net olarak açıklanacak. Asgari ücret komisyonu önceki yıl 1 Aralık 2017 tarihinde toplanmıştı. 29 Aralık 2017 tarihine kadar gerçekleştirilen 4 toplantı sonucunda oy birliğiyle sonuca varılmıştı. Bu yıl toplantının tarihi resmi merciler tarafından henüz açıklanmasa da yine bu tarih aralığında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL NET ÜCRET 1.603 LİRA OLARAK BELİRLENMİŞTİ

2018 yılı asgari ücret tespit komisyonunda kararlaştırılan net miktar 1.603,12 TL, brüt miktar ise 2.029.50 TL olmuştu. SGK primi, işssizlik sigortası fonu, gelir vergisi ve diğer kalemlerin yer aldığı kesintilerin toplamı ise 426,38 TL olmuştu. Asgari ücretin işveren toplam maliyeti ise 2,384,66 TL olarak belirlenmişti.

2018 yılındaki AGİ hesaplaması ise şu şekildeydi;

2019 yılında asgari ücret ne kadar olacak Brüt asgari ücret ne kadar

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basınla bir araya gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sorulara yanıt verdi. Türk-İş ve DİSK'in asgari ücret komisyonunun erken toplanmasına ilişkin taleplerinin hatırlatılması üzerine Çelik, "Haberlerle ilgili Bakanımızla konuşmuştum. Asgari ücret komisyonu zamanında toplanacak, herhangi bir şekilde takvimde bir oynama yok." yanıtını verdi.

TÜRK-İŞ: ASGARİ ÜCRET 2 BİN LİRAYA ÇIKARILMALI

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ AŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında imzalanacak toplu iş sözleşmesi için Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ekonomik krizlerde en çok işsizler, emekliler ve asgari ücretlilerin bedel ödediğini belirtti. Atalay, asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını istediklerini, bin 600 lira asgari ücretin bu ülkeye yakışmadığını söyledi.

Hükümet ile aralık ayında pazarlığa oturduklarında bu öneriyi masaya getireceklerini ifade eden Atalay, "6 milyona yakın asgari ücretli var. Bin 600 lirayı gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman geçinmek çok zor. Fakir olmak, yaşlı olmak, kimsesiz olmak zor ama bin 600 lirayla geçinmek de zor." dedi.

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