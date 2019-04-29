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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.04.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

"2019 yaş çay alım ve işleme kampanyası"

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"2019 yaş çay alım ve işleme kampanyası"

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Önümüzdeki günlerde açılacak 2019 yaş çay alım ve işleme kampanyası için devletin ÇAYKUR eliyle uygulayacağı alım ve fiyat politikaları, sektörde tüm kesimleri memnun edecek şekilde tespit ve ilan edilmelidir" açıklamasında bulundu.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, 2019 yaş çay alım ve işleme kampanyası için devletin ÇAYKUR eliyle uygulayacağı alım ve fiyat politikalarının, sektörde tüm kesimleri memnun edecek şekilde tespit ve ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, 835 bin dekar alanda, yaklaşık 214 bin üreticinin çay tarımı yaptığını ifade etti.
Üretimde de 46'sı ÇAYKUR, 120'si özel sektöre ait olmak üzere 166 fabrikada yaş çay yapraklarının işlendiğini aktaran Arslantürk, Doğu Karadeniz'de 2019 sezonunun yakında başlayacağını kaydetti.

Arslantürk, çayın, bölgenin önemli tarımsal faaliyetleri içinde büyük bir yer tutarken, sanayisinin de istihdama katkı sağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da üretimi ve sanayisi yapılan çayda sektörde yaşanan sıkıntılar da had safhadadır. Son dönemlerde yaşanan sıkıntıların özellikle çay sanayisi üzerindeki olumsuz etkileri giderek artmaktadır. Bu sıkıntıların giderilmesinde ÇAYKUR'un devlet tarafından desteklenmesi bölgenin sosyal yapısı açısından ne kadar gerekli ise de kendi ayakları üzerine durmaya çalışan özel sektörün de o denli haksız bir rekabet ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur, olmaktadır. Özel sektördeki ekonomik sıkıntıların azami düzeyi ulaştığı bir süreçteyiz."

Bu sıkıntılı sürecin mutlaka ÇAYKUR-özel sektör ayrımına gidilmeden sosyal devlet yapısı içinde gerekli müdahaleler ve destekler sağlanarak giderilmesi gerektiğini belirten Arslantürk, şunları kaydetti:

"Tek ürüne dayalı olarak üretim yaparken, yaşadığı toprağa sahip çıkan ve şehre akın etmeyerek sosyal problemlerin daha da artmamasını sağlayan çay üreticisine devlet ekonomik getirisi olacak şekilde desteklemesini mutlaka yapmalıdır ancak geçtiğimiz yıl 1 milyon 500 bin tona yaklaşan yaş çay yaprağını alıp işleyen çay sanayicisi de devletin elini kendilerine uzatmasını beklemektedir. Bunun yolu da öncelikle ve özellikle sektörde haksız rekabeti önleyecek politikaların uygulanması, devletin sektördeki herkese aynı anlayışla yaklaşmasından geçmektedir."

Arslantürk, 2019 yaş çay alım ve işleme kampanyasına da dikkati çekerek, "Önümüzdeki günlerde açılacak 2019 yaş çay alım ve işleme kampanyası için devletin ÇAYKUR eliyle uygulayacağı alım ve fiyat politikaları, sektörde tüm kesimleri memnun edecek şekilde tespit ve ilan edilmelidir. Bunun için Ticaret Borsaları tarafından önerilen fiyat ve ödeme sistemleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Yeni kampanya döneminin bölgemiz ve ülkemizde, herkes için yararlı ve kazançlı geçmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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