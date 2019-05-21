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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.05.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek?

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2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamında araçlarının vergi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, vergi dönemini araştırmaya devam ediyor. Vergi Daireleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla kolayca ödenebilen MTV, yılda iki dönem olarak yapılıyor. Peki, MTV ödemeleri ne zaman yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç sahiplerinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yılın belirli aylarında iki taksit olarak ödenen MTV, internet üzerinden ya da kurumlar aracılığıyla tamamlanabiliyor. Peki, MTV ne zaman ödenecek? İşte, MTV ödemeleri hakkında  bazı bilgiler

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz  aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Evvelce bankalar tarafından yıl içinde gecikme zamlı olarak tahsil edilen motorlu taşıtlar vergisi, içinde bulunulan yıla ilişkin olup olmamasına bakılmaksızın gecikme zamlı olarak tahsil edilecektir. Motorlu taşıtlar vergisinin bankalara veya kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi halinde, elektronik tahsil anlaşması yapılmış bankalar ve kredi kartı ile yapılan ödemeler, aynı tarih itibariyle mükellefin hesabına geçmektedir.

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