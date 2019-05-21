2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamında araçlarının vergi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, vergi dönemini araştırmaya devam ediyor. Vergi Daireleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla kolayca ödenebilen MTV, yılda iki dönem olarak yapılıyor. Peki, MTV ödemeleri ne zaman yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç sahiplerinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yılın belirli aylarında iki taksit olarak ödenen MTV, internet üzerinden ya da kurumlar aracılığıyla tamamlanabiliyor. Peki, MTV ne zaman ödenecek? İşte, MTV ödemeleri hakkında bazı bilgiler
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
Evvelce bankalar tarafından yıl içinde gecikme zamlı olarak tahsil edilen motorlu taşıtlar vergisi, içinde bulunulan yıla ilişkin olup olmamasına bakılmaksızın gecikme zamlı olarak tahsil edilecektir. Motorlu taşıtlar vergisinin bankalara veya kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi halinde, elektronik tahsil anlaşması yapılmış bankalar ve kredi kartı ile yapılan ödemeler, aynı tarih itibariyle mükellefin hesabına geçmektedir.
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