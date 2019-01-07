2019 Memur maaş katsayıları belli oldu mu?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
07.01.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

2019 Memur maaş katsayıları belli oldu mu?

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2019 Memur maaş katsayıları belli oldu mu?

Memur maaş katsayıları için internet üzerinden araştırmalar devam ediyor. Her yeni yılda değişiklik gösteren memur maaşı katsayıları, 2019 yılının ilk günlerinde araştırılmaya başlandı. Peki, 2019 yılının memur maaş katsayıları belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Hizmet yılları, çocuk sayısı ve eş durumuna göre değişiklik gösteren memur maaşı katsayıları, 2019 yılındaki güncel rakamlar ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 2019 yılının memur maaşı katsayıları açıklandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MEMUR MAAŞ KATSAYISI AÇIKLANDI MI?

2019 yılına ait memur maaşı katsayıları, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) tarafından henüz açıklanmadı. Katsayıların kısa bir süre içerisinde açıklanması öngörülmektedir. 

İşte, 2008 ile 2018 arasındaki aylık katsayı, yan ödeme katsayısı ve taban aylık katsayısı rakamları

Yıl / AyAylık KatsayıYan Ödeme KatsayısıTaban Aylık Katsayısı
1 Ocak 20080,0494860,015690,65283
1 Temmuz 20080,0514480,0163130,6812
1 Ocak 20090,0535050,0169650,7084
1 Temmuz 20090,0559200,017730,74348
1 Ocak 20100,0573830,018190,76293
1 Temmuz 20100,0594450,0188430,7931
1 Ocak 20110,0619540,0196380,82656
1 Temmuz 20110,0644600,0204400,86251
1 Ocak 20120,0688350,0218270,92105
1 Temmuz 20120,0715890,0227000,95790
1 Ocak 20130,0738370,02341280,98798
1 Temmuz 20130,0767910,024351,0275
1 Ocak 20140,0769980,0244161,205274
1 Ocak 20150,0793080,0251491,24144
1 Temmuz 20150,0830840,0263471,30054
1 Ocak 20160,0888170,0281651,390277
1 Temmuz 20160,0932590,0295741,4598
1 Ocak 20170,0960580,0304621,503595
1 Temmuz 20170,1027060,032571,607645
1 Ocak 20180,1085500,0344241,699121
1 Temmuz 20180,1179400,0374021,846100

 

 2018 YILINA AİT KATSAYI BİLGİLERİ2018
KATSAYI DÖNEMLERİ OCAKTEMMUZ
AYLIK KATSAYISI0,1085500,117940
YAN ÖDEME KATSAYISI0,0344240,037402
TABAN AYLIK KATSAYISI1,6991211,846100
TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ1.0001.000
KIDEM AYLIĞI GÖSTERGESİ  (1)20-50020-500
AİLE YARDIMI  (ÇOCUK) (TL) (2) (3)27,1429,49
AİLE YARDIMI (EŞ) (TL) (8)231,65251,68
DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ (11)300 - 400 - 600300 - 400 - 600
TAZMİNATLARIN EMEKLİ KESENEĞİNE YANSIMA ORANI (4)0.55-2.550.55-2.55
SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI (%)  
   1- 5510 sayılı Kanuna göre 4/c kapsamında olanlar  
     a) Prim kesintileri 5434 sayılı Kanuna göre yapılanlar  
        - Sigortalı payı1616
        - İşveren Payı (5)3232
     b) Prim kesintileri 5510 sayılı Kanuna göre yapılanlar  
        - Sigortalı payı1414
        - İşveren Payı18,518,5
   2- 5510 sayılı Kanuna göre 4/a kapsamında olanlar  
      - Sigortalı payı1414
      - İşveren Payı (10)20,520,5
OYAK KESENEĞİ (%)1010
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (%)  
      İşçi Payı11
      Kurum Payı22
      Devlet  Payı11
GELİR VERGİSİ ORANI (%) (7)14.800 TL'ye kadar              %15
14.800 - 34.000 TL arası      %20
34.000 - 120.000 TL arası    %27
120.000 TL ve fazlası için   %35
SAKATLIK İNDİRİMİ (TL) (her yıl için) (9)Birinci derece engelliler için 1000 TL 
İkinci derece engelliler için 530 TL
Üçüncü derece engelliler için 240 TL
BRÜT ASGARİ ÜCRET2.029,50
NET  ASGARİ ÜCRET1.603,12
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (TL) (Her yıl için) (6)5.001,755.434,42

(1) Hizmet yıllarına göre.

(2) 1 çocuk için.

(3) Aile yardımı ödeneğinde çocuklar için uygulanan 250 gösterge rakamı, 15/1/2005 tarihinden itibaren 0-6 yaş grubu çocuklar için %100 artırımlı uygulanmaktadır.

(4)  Prim kesintileri 5434 sayılı Kanuna göre yapılanlar için zam, tazminat ve benzeri ödemelerine karşılık olmak üzere 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının belirtilen orana tekabül eden miktarı prim kesintisi hesabında dikkate alınmaktadır. Buna göre anılan oranlar ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda  %240, 7600 (dahil)-8400 (hariç) arasında olanlarda %200, 6400 (dahil)-7600 (hariç) arasında olanlarda %180, 4800 (dahil)-6400 (hariç) arasında olanlarda %150, 3600 (dahil)-4800 (hariç) arasında olanlarda %130, 2200 (dahil)-3600 (hariç) arasında olanlarda %70 ve diğerlerinde ise %40 iken 22/8/2015 tarihli ve 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1/9/2015 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu oranlar sırasıyla %255, %215, %195, %165, %145, %85 ve %55'e yükseltilmiştir.

(5) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup ve bu Kanun uyarınca da 4/c kapsamında olan personel için, sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerin SGK tarafından devralındığı tarihten itibaren, kurumlarınca ayrıca %12 oranında genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekmektedir.

(6) Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emekli ikramiyesi tutarıdır.

(7) Ücret gelirleri için vergi dilimi tutarları 1.1.2010 tarihinden itibaren 76.250 TL ye, 1.1.2011 tarihinden itibaren 80.000 TL ye, 1.1.2012 tarihinden itibaren 88.000 TL ye, 1.1.2013 tarihinden  itibaren 94.000 TL'ye, 1.1.2014 tarihinden  itibaren 97.000 TL'ye, 1.1.2015 tarihinden itibaren de 106.000 TL'ye yükseltilmiştir. Diğer gelirler için herhangi bir değişiklik olmamıştır.

(8) 1.1.2011 tarihinden itibaren 1500 gösterge rakamı 1823'e, 1.7.2011 tarihinden itibaren 1823 gösterge rakamı 2134'e yükseltilmiştir.

(9) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (Md.31/1): Çalışma gücünün %80'inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden birinci derece sakat, çalışma gücünün %60'ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden ikinci derece sakat, çalışma gücünün %40'ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden üçüncü derece sakat sayılır.

(10) 10.1.2013 tarihli ve 6385 sayılı Kanun ile 1.9.2013 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca %1 ila %6,5 arasındaki kısa vadeli sigorta kolları oranları %2 olarak sabitlenmiştir.

(11) 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanun ile 15/5/2015 tarihinden itibaren, Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılmaktadır.

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