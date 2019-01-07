2019 Memur maaş katsayıları belli oldu mu?

Hizmet yılları, çocuk sayısı ve eş durumuna göre değişiklik gösteren memur maaşı katsayıları, 2019 yılındaki güncel rakamlar ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 2019 yılının memur maaşı katsayıları açıklandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MEMUR MAAŞ KATSAYISI AÇIKLANDI MI?

2019 yılına ait memur maaşı katsayıları, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) tarafından henüz açıklanmadı. Katsayıların kısa bir süre içerisinde açıklanması öngörülmektedir.

İşte, 2008 ile 2018 arasındaki aylık katsayı, yan ödeme katsayısı ve taban aylık katsayısı rakamları

Yıl / Ay Aylık Katsayı Yan Ödeme Katsayısı Taban Aylık Katsayısı

1 Ocak 2008 0,049486 0,01569 0,65283 1 Temmuz 2008 0,051448 0,016313 0,6812 1 Ocak 2009 0,053505 0,016965 0,7084 1 Temmuz 2009 0,055920 0,01773 0,74348 1 Ocak 2010 0,057383 0,01819 0,76293 1 Temmuz 2010 0,059445 0,018843 0,7931 1 Ocak 2011 0,061954 0,019638 0,82656 1 Temmuz 2011 0,064460 0,020440 0,86251 1 Ocak 2012 0,068835 0,021827 0,92105 1 Temmuz 2012 0,071589 0,022700 0,95790 1 Ocak 2013 0,073837 0,0234128 0,98798 1 Temmuz 2013 0,076791 0,02435 1,0275 1 Ocak 2014 0,076998 0,024416 1,205274 1 Ocak 2015 0,079308 0,025149 1,24144 1 Temmuz 2015 0,083084 0,026347 1,30054 1 Ocak 2016 0,088817 0,028165 1,390277 1 Temmuz 2016 0,093259 0,029574 1,4598 1 Ocak 2017 0,096058 0,030462 1,503595 1 Temmuz 2017 0,102706 0,03257 1,607645 1 Ocak 2018 0,108550 0,034424 1,699121 1 Temmuz 2018 0,117940 0,037402 1,846100

2018 YILINA AİT KATSAYI BİLGİLERİ 2018 KATSAYI DÖNEMLERİ OCAK TEMMUZ AYLIK KATSAYISI 0,108550 0,117940 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,034424 0,037402 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,699121 1,846100 TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ 1.000 1.000 KIDEM AYLIĞI GÖSTERGESİ (1) 20-500 20-500 AİLE YARDIMI (ÇOCUK) (TL) (2) (3) 27,14 29,49 AİLE YARDIMI (EŞ) (TL) (8) 231,65 251,68 DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ (11) 300 - 400 - 600 300 - 400 - 600 TAZMİNATLARIN EMEKLİ KESENEĞİNE YANSIMA ORANI (4) 0.55-2.55 0.55-2.55 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI (%) 1- 5510 sayılı Kanuna göre 4/c kapsamında olanlar a) Prim kesintileri 5434 sayılı Kanuna göre yapılanlar - Sigortalı payı 16 16 - İşveren Payı (5) 32 32 b) Prim kesintileri 5510 sayılı Kanuna göre yapılanlar - Sigortalı payı 14 14 - İşveren Payı 18,5 18,5 2- 5510 sayılı Kanuna göre 4/a kapsamında olanlar - Sigortalı payı 14 14 - İşveren Payı (10) 20,5 20,5 OYAK KESENEĞİ (%) 10 10 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (%) İşçi Payı 1 1 Kurum Payı 2 2 Devlet Payı 1 1 GELİR VERGİSİ ORANI (%) (7) 14.800 TL'ye kadar %15 14.800 - 34.000 TL arası %20 34.000 - 120.000 TL arası %27 120.000 TL ve fazlası için %35 SAKATLIK İNDİRİMİ (TL) (her yıl için) (9) Birinci derece engelliler için 1000 TL İkinci derece engelliler için 530 TL Üçüncü derece engelliler için 240 TL BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.029,50 NET ASGARİ ÜCRET 1.603,12 KIDEM TAZMİNATI TAVANI (TL) (Her yıl için) (6) 5.001,75 5.434,42

(1) Hizmet yıllarına göre.



(2) 1 çocuk için.



(3) Aile yardımı ödeneğinde çocuklar için uygulanan 250 gösterge rakamı, 15/1/2005 tarihinden itibaren 0-6 yaş grubu çocuklar için %100 artırımlı uygulanmaktadır.



(4) Prim kesintileri 5434 sayılı Kanuna göre yapılanlar için zam, tazminat ve benzeri ödemelerine karşılık olmak üzere 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının belirtilen orana tekabül eden miktarı prim kesintisi hesabında dikkate alınmaktadır. Buna göre anılan oranlar ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda %240, 7600 (dahil)-8400 (hariç) arasında olanlarda %200, 6400 (dahil)-7600 (hariç) arasında olanlarda %180, 4800 (dahil)-6400 (hariç) arasında olanlarda %150, 3600 (dahil)-4800 (hariç) arasında olanlarda %130, 2200 (dahil)-3600 (hariç) arasında olanlarda %70 ve diğerlerinde ise %40 iken 22/8/2015 tarihli ve 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1/9/2015 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu oranlar sırasıyla %255, %215, %195, %165, %145, %85 ve %55'e yükseltilmiştir.



(5) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup ve bu Kanun uyarınca da 4/c kapsamında olan personel için, sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerin SGK tarafından devralındığı tarihten itibaren, kurumlarınca ayrıca %12 oranında genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekmektedir.



(6) Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emekli ikramiyesi tutarıdır.



(7) Ücret gelirleri için vergi dilimi tutarları 1.1.2010 tarihinden itibaren 76.250 TL ye, 1.1.2011 tarihinden itibaren 80.000 TL ye, 1.1.2012 tarihinden itibaren 88.000 TL ye, 1.1.2013 tarihinden itibaren 94.000 TL'ye, 1.1.2014 tarihinden itibaren 97.000 TL'ye, 1.1.2015 tarihinden itibaren de 106.000 TL'ye yükseltilmiştir. Diğer gelirler için herhangi bir değişiklik olmamıştır.



(8) 1.1.2011 tarihinden itibaren 1500 gösterge rakamı 1823'e, 1.7.2011 tarihinden itibaren 1823 gösterge rakamı 2134'e yükseltilmiştir.



(9) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (Md.31/1): Çalışma gücünün %80'inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden birinci derece sakat, çalışma gücünün %60'ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden ikinci derece sakat, çalışma gücünün %40'ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden üçüncü derece sakat sayılır.



(10) 10.1.2013 tarihli ve 6385 sayılı Kanun ile 1.9.2013 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca %1 ila %6,5 arasındaki kısa vadeli sigorta kolları oranları %2 olarak sabitlenmiştir.



(11) 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanun ile 15/5/2015 tarihinden itibaren, Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılmaktadır.