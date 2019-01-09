2019 Memur maaş katsayıları açıklandı! Memur maaş hesaplama nasıl yapılır?
Memur maaşlarının hesaplanmasında önemli bir rol oynayan 2019 yılının ilk altı ayına ait katsayılar belli oldu. Ocak ayından haziran ayına kadar geçerli olacak olan memur maaş katsayısı, aile yardımı ödeneği, çocuk yardımı ödeneği gibi değişkenlerle birlikte paylaşıldı. İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 yılına ait memur maaş katsayısı ve detaylı bilgiler
2019 yılının ilk altı ayı için memur maaş katsayıları Devler Personel Başkanlığı aracılığıyla erişime açıldı. Buna göre, aylık, yan ödeme ve taban aylık katsayılarında artış meydana geldi. İşte, maaş hesaplamalarında dikkate alınan 2019 memur maaş katsayıları hakkında bazı bilgiler
2019 YILININ İLK 6 AYINA AİT MEMUR MAAŞ KATSAYILARI
Hazine ve Maliye Bakanlığınca kamu çalışanlarının aylıklarının hesaplanmasında kullanılan katsayıların belirlenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.
Tebliğe göre kamu çalışanlarının maaşlarında enflasyon farkı ile birlikte %10,73 oranında artış yapıldı.
2019 YILININ İLK ALTI AYI İÇİN BELİRLENEN KATSAYILAR
Aylık Katsayısı : (0,130597)
Taban Aylık Katsayısı : (2,044187)
Yan Ödeme Katsayısı : (0,041416)
Hesaplamalarda esas alınan en yüksek devlet memuru aylığı 1.240 ₺ olarak belirlendi.
2019 YILININ İLK ALTI AYI İÇİN BELİRLENEN ÜCRET TAVANLARI
Sözleşmeli personel (4B) ücret tavanı 6.372,49 ₺,
Sözleşmeli personel (399) ücret tavanı 7.148,24 ₺, olarak belirlendi.
2019 YILININ İLK 6 AYINDA KAMU ÇALIŞANLARINA ÖDENECEK AİLE YARDIMI TUTARLARI
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ (2019/I)*
ÇALIŞMAYAN EŞ İÇİN
278,7 ₺
HER BİR ÇOCUK İÇİN
0 – 6 yaş çocuk 65,3 ₺
6 yaşından büyük çocuk 32,6 ₺
* Toplu sözleşme gereğince, en az %40 engelli çocukları olan memurlara %50 artırımlı ödenmektedir.
KAMU ÇALIŞANLARININ BELİRLENEN ASGARİ ÜCRETE GÖRE YARARLANACAKLARI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
2019 YILI İÇİN BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.558,40 TL
ÜCRETLİNİN
MEDENİ DURUMU
AYLIK
AGİ TUTARI (TL)
Bekar
191,88
Evli Eşi Çalışmayan
230,26
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu
259,04
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu
287,82
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu
326,20
Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu
326,20
Evli Eşi Çalışan
191,88
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu
220,66
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu
249,44
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu
287,82
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu
307,01
2008-2018 YILLARINA AİT 10 YILLIK MAAŞ KATSAYILARI
2008 ile 2018 arasındaki aylık katsayı, yan ödeme katsayısı ve taban aylık katsayısı rakamları
|Yıl / Ay
|Aylık Katsayı
|Yan Ödeme Katsayısı
|Taban Aylık Katsayısı
|1 Ocak 2008
|0,049486
|0,01569
|0,65283
|1 Temmuz 2008
|0,051448
|0,016313
|0,6812
|1 Ocak 2009
|0,053505
|0,016965
|0,7084
|1 Temmuz 2009
|0,055920
|0,01773
|0,74348
|1 Ocak 2010
|0,057383
|0,01819
|0,76293
|1 Temmuz 2010
|0,059445
|0,018843
|0,7931
|1 Ocak 2011
|0,061954
|0,019638
|0,82656
|1 Temmuz 2011
|0,064460
|0,020440
|0,86251
|1 Ocak 2012
|0,068835
|0,021827
|0,92105
|1 Temmuz 2012
|0,071589
|0,022700
|0,95790
|1 Ocak 2013
|0,073837
|0,0234128
|0,98798
|1 Temmuz 2013
|0,076791
|0,02435
|1,0275
|1 Ocak 2014
|0,076998
|0,024416
|1,205274
|1 Ocak 2015
|0,079308
|0,025149
|1,24144
|1 Temmuz 2015
|0,083084
|0,026347
|1,30054
|1 Ocak 2016
|0,088817
|0,028165
|1,390277
|1 Temmuz 2016
|0,093259
|0,029574
|1,4598
|1 Ocak 2017
|0,096058
|0,030462
|1,503595
|1 Temmuz 2017
|0,102706
|0,03257
|1,607645
|1 Ocak 2018
|0,108550
|0,034424
|1,699121
|1 Temmuz 2018
|0,117940
|0,037402
|1,846100
EMEKLİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Derece, kademe, ek gösterge gibi değişkenlerin göz önünde bulundurulması ile hesaplanan memur maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Hesaplama ekranından doğru faydalanmak için şu uyarılar göz önünde bulundurulmalıdır;
Maaş ve ikramiyenizin hesaplanabilmesi için; en az derece, kademe ve aylık tarihini alanlarını seçmek zorundasınız.
Makam Temsil Görev Tazminat göstergeniz varsa ilgili alanı(Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi) giriniz.
Yapılan maaş ve ikramiye hesaplamaları, sadece girilen bilgiler baz alınarak yapılmaktadır. Bilgi amaçlıdır. Resmiyet arz etmemektedir.
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