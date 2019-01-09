2019 Memur maaş katsayıları açıklandı! Memur maaş hesaplama nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
09.01.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

2019 Memur maaş katsayıları açıklandı! Memur maaş hesaplama nasıl yapılır?

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2019 Memur maaş katsayıları açıklandı! Memur maaş hesaplama nasıl yapılır?

Memur maaşlarının hesaplanmasında önemli bir rol oynayan 2019 yılının ilk altı ayına ait katsayılar belli oldu. Ocak ayından haziran ayına kadar geçerli olacak olan memur maaş katsayısı, aile yardımı ödeneği, çocuk yardımı ödeneği gibi değişkenlerle birlikte paylaşıldı. İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 yılına ait memur maaş katsayısı ve detaylı bilgiler

2019 yılının ilk altı ayı için memur maaş katsayıları Devler Personel Başkanlığı aracılığıyla erişime açıldı. Buna göre, aylık, yan ödeme ve taban aylık katsayılarında artış meydana geldi. İşte, maaş hesaplamalarında dikkate alınan 2019 memur maaş katsayıları hakkında bazı bilgiler

2019 YILININ İLK 6 AYINA AİT MEMUR MAAŞ KATSAYILARI 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kamu çalışanlarının aylıklarının hesaplanmasında kullanılan katsayıların belirlenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.

Tebliğe göre kamu çalışanlarının maaşlarında enflasyon farkı ile birlikte %10,73 oranında artış yapıldı.

2019 YILININ İLK ALTI AYI İÇİN BELİRLENEN KATSAYILAR

Aylık Katsayısı : (0,130597)

Taban Aylık Katsayısı : (2,044187)

Yan Ödeme Katsayısı : (0,041416)

Hesaplamalarda esas alınan en yüksek devlet memuru aylığı 1.240 ₺ olarak belirlendi.

2019 YILININ İLK ALTI AYI İÇİN BELİRLENEN ÜCRET TAVANLARI

Sözleşmeli personel (4B) ücret tavanı 6.372,49 ₺, 

Sözleşmeli personel (399) ücret tavanı 7.148,24 ₺,  olarak belirlendi.

2019 YILININ İLK 6 AYINDA KAMU ÇALIŞANLARINA ÖDENECEK AİLE YARDIMI TUTARLARI

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ (2019/I)*

ÇALIŞMAYAN EŞ İÇİN

278,7 ₺

HER BİR ÇOCUK İÇİN

 0 – 6 yaş çocuk 65,3 ₺ 

6 yaşından büyük çocuk 32,6 ₺

* Toplu sözleşme gereğince, en az %40 engelli çocukları olan memurlara %50 artırımlı ödenmektedir.

KAMU ÇALIŞANLARININ BELİRLENEN ASGARİ ÜCRETE GÖRE YARARLANACAKLARI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

2019 YILI İÇİN BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.558,40 TL

ÜCRETLİNİN

MEDENİ DURUMU    

AYLIK

AGİ TUTARI (TL)   

Bekar

191,88

Evli Eşi Çalışmayan

230,26

Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu

259,04

Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu

287,82

Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu

326,20

Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu

326,20

Evli Eşi Çalışan

191,88

Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu

220,66

Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu

249,44

Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu

287,82

Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu

307,01

2008-2018 YILLARINA AİT 10 YILLIK MAAŞ KATSAYILARI

2008 ile 2018 arasındaki aylık katsayı, yan ödeme katsayısı ve taban aylık katsayısı rakamları

Yıl / AyAylık KatsayıYan Ödeme KatsayısıTaban Aylık Katsayısı
1 Ocak 20080,0494860,015690,65283
1 Temmuz 20080,0514480,0163130,6812
1 Ocak 20090,0535050,0169650,7084
1 Temmuz 20090,0559200,017730,74348
1 Ocak 20100,0573830,018190,76293
1 Temmuz 20100,0594450,0188430,7931
1 Ocak 20110,0619540,0196380,82656
1 Temmuz 20110,0644600,0204400,86251
1 Ocak 20120,0688350,0218270,92105
1 Temmuz 20120,0715890,0227000,95790
1 Ocak 20130,0738370,02341280,98798
1 Temmuz 20130,0767910,024351,0275
1 Ocak 20140,0769980,0244161,205274
1 Ocak 20150,0793080,0251491,24144
1 Temmuz 20150,0830840,0263471,30054
1 Ocak 20160,0888170,0281651,390277
1 Temmuz 20160,0932590,0295741,4598
1 Ocak 20170,0960580,0304621,503595
1 Temmuz 20170,1027060,032571,607645
1 Ocak 20180,1085500,0344241,699121
1 Temmuz 20180,1179400,0374021,846100

EMEKLİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Derece, kademe, ek gösterge gibi değişkenlerin göz önünde bulundurulması ile hesaplanan memur maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Hesaplama ekranından doğru faydalanmak için şu uyarılar göz önünde bulundurulmalıdır;

Maaş ve ikramiyenizin hesaplanabilmesi için; en az derece, kademe ve aylık tarihini alanlarını seçmek zorundasınız.

Makam Temsil Görev Tazminat göstergeniz varsa ilgili alanı(Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi) giriniz.

Yapılan maaş ve ikramiye hesaplamaları, sadece girilen bilgiler baz alınarak yapılmaktadır. Bilgi amaçlıdır. Resmiyet arz etmemektedir.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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