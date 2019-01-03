2019 Emekli ve memur maaşı hesaplama motoru!
Emekli ve memur maaşı hesaplama ekranı, maaş artışı açıklamalarının ardından birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Enflasyon rakamlarına göre yıllık olarak artış gösteren memur ve emekli maaşları hakkında hesaplama yapmak isteyen vatandaşlar, arama motorları üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, emekli ve memur maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Memur ve emekli maaşı hesaplama işlemi, ocak ayının ilk günlerinde birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Enflasyon artışları dolayısıyla maaşlarındaki değişimi görmek isteyen birçok kişi, emekli ve memur maaşı hesaplaması için girişimlerine başladı. İşte, 2019 yılının memur ve emekli maaşı hesaplama işlemi hakkında detaylı bilgiler
EMEKLİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Derece, kademe, ek gösterge gibi değişkenlerin göz önünde bulundurulması ile hesaplanan memur maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Hesaplama ekranından doğru faydalanmak için şu uyarılar göz önünde bulundurulmalıdır;
Maaş ve ikramiyenizin hesaplanabilmesi için; en az Derece, Kademe ve Aylık Tarihini alanlarını seçmek zorundasınız.
Makam Temsil Görev Tazminat göstergeniz varsa ilgili alanı(Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi) giriniz.
Yapılan maaş ve ikramiye hesaplamaları, sadece girilen bilgiler baz alınarak yapılmaktadır. Bilgi amaçlıdır. Resmiyet arzetmemektedir.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
Not: SGK üzerindeki hesaplama işlemi, son enflasyon verilerinin yansımaması dolayısıyla eski verileri yansıtabilir.
3 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre;
BAĞ-KUR Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 lira
BAĞ-KUR Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 lira
SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 lira
SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 lira
Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 lira oldu.
|MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI (Net TL)
|2018 Temmuz
|2019 Ocak
|Müsteşar (1/1)
|7.742
|8.570
|Genel müdür (1/1)
|6.844
|7.576
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|2.569
|2.844
|Memur (Lisans - 1/4)
|2.569
|2.844
|Öğretmen (1/4)
|2.642
|2.924
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|4.485
|4.964
|Başkomiser (1/4)
|2.742
|3.035
|Polis memuru (8/1)
|2.742
|3.035
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|2.569
|2.844
|Mühendis (1/4)
|3.222
|3.566
|Teknisyen (Lise -1/4)
|2.222
|2.460
|Profesör (1/4)
|6.492
|7.186
|Araştırma görevlisi (1/4)
|3.222
|3.566
|Vaiz (1/4)
|2.642
|2.924
|Avukat (1/4)
|2.642
|2.924
|En düşük memur emekli aylığı
|2.149
|2.379
|Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahil olarak hesaplanmıştır.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2019 yılının zamlı maaşları da belli oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 3 bin 468 lira olurken, 9/1 derecesindeki lisans mezunu memur maaşı ise 3 bin 749 lira oldu.
|Eski ve yeni memur maaşları (Net TL)
|UNVAN VE DERECE
|2018 Temmuz
|2019 Ocak
|Müsteşar (1/4)
|11.978
|13.258
|Genel müdür (1/4)
|10.507
|11.630
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|5.519
|6.109
|Memur (Lisans - 9/1)
|3.387
|3.749
|Öğretmen (1/4)
|4.247
|4.701
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|9.651
|10.683
|Başkomiser (3/1)
|5.516
|6.106
|Polis memuru (8/1)
|4.823
|5.339
|Uzman doktor (1/4)
|6.568
|7.270
|Hemşire (Lisans - 5/1)
|4.124
|4.565
|Mühendis (1/4)
|5.634
|6.236
|Teknisyen (Lise - 11/1)
|3.527
|3.904
|Profesör (1/4)
|9.089
|10.061
|Araştırma görevlisi (7/1)
|5.347
|5.919
|Vaiz (1/4)
|4.415
|4.887
|Avukat (1/4)
|5.377
|5.952
|En düşük memur maaşı
|3.133
|3.468
|Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahil olarak hesaplanmıştır.
4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.
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