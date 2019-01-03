2019 Emekli ve memur maaşı hesaplama motoru!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri2019 Emekli ve memur maaşı hesaplama motoru!
GeriEkonomi 2019 Emekli ve memur maaşı hesaplama motoru!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
03.01.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

2019 Emekli ve memur maaşı hesaplama motoru!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2019 Emekli ve memur maaşı hesaplama motoru!

Emekli ve memur maaşı hesaplama ekranı, maaş artışı açıklamalarının ardından birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Enflasyon rakamlarına göre yıllık olarak artış gösteren memur ve emekli maaşları hakkında hesaplama yapmak isteyen vatandaşlar, arama motorları üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, emekli ve memur maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Memur ve emekli maaşı hesaplama işlemi, ocak ayının ilk günlerinde birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Enflasyon artışları dolayısıyla maaşlarındaki değişimi görmek isteyen birçok kişi, emekli ve memur maaşı hesaplaması için girişimlerine başladı. İşte, 2019 yılının memur ve emekli maaşı hesaplama işlemi hakkında detaylı bilgiler

EMEKLİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Derece, kademe, ek gösterge gibi değişkenlerin göz önünde bulundurulması ile hesaplanan memur maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Hesaplama ekranından doğru faydalanmak için şu uyarılar göz önünde bulundurulmalıdır;

Maaş ve ikramiyenizin hesaplanabilmesi için; en az Derece, Kademe ve Aylık Tarihini alanlarını seçmek zorundasınız.

Makam Temsil Görev Tazminat göstergeniz varsa ilgili alanı(Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi) giriniz.

Yapılan maaş ve ikramiye hesaplamaları, sadece girilen bilgiler baz alınarak yapılmaktadır. Bilgi amaçlıdır. Resmiyet arzetmemektedir.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Not: SGK üzerindeki hesaplama işlemi, son enflasyon verilerinin yansımaması dolayısıyla eski verileri yansıtabilir.

3 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre;

BAĞ-KUR Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 lira

BAĞ-KUR Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 lira

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 lira

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 lira

Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 lira oldu.

MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI (Net TL)
  
 2018 Temmuz2019 Ocak
Müsteşar (1/1)7.7428.570
Genel müdür (1/1)6.8447.576
Şube müdürü (Lisans - 1/4)2.5692.844
Memur (Lisans - 1/4)2.5692.844
Öğretmen (1/4)2.6422.924
Kaymakam 1. sınıf (1/4)4.4854.964
Başkomiser (1/4)2.7423.035
Polis memuru (8/1)2.7423.035
Hemşire (Lisans - 1/4)2.5692.844
Mühendis (1/4)3.2223.566
Teknisyen (Lise -1/4)2.2222.460
Profesör (1/4)6.4927.186
Araştırma görevlisi (1/4)3.2223.566
Vaiz (1/4)2.6422.924
Avukat (1/4)2.6422.924
En düşük memur emekli aylığı2.1492.379
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahil olarak hesaplanmıştır.  

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2019 yılının zamlı maaşları da belli oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 3 bin 468 lira olurken, 9/1 derecesindeki lisans mezunu memur maaşı ise 3 bin 749 lira oldu. 

Eski ve yeni memur maaşları (Net TL)
  
   
UNVAN VE DERECE2018 Temmuz2019 Ocak
Müsteşar (1/4)11.97813.258
Genel müdür (1/4)10.50711.630
Şube müdürü (Lisans - 1/4)5.5196.109
Memur (Lisans - 9/1)3.3873.749
Öğretmen (1/4)4.2474.701
Kaymakam 1. sınıf (1/4)9.65110.683
Başkomiser (3/1)5.5166.106
Polis memuru (8/1)4.8235.339
Uzman doktor (1/4)6.5687.270
Hemşire (Lisans - 5/1)4.1244.565
Mühendis (1/4)5.6346.236
Teknisyen (Lise - 11/1)3.5273.904
Profesör (1/4)9.08910.061
Araştırma görevlisi (7/1)5.3475.919
Vaiz (1/4)4.4154.887
Avukat (1/4)5.3775.952
En düşük memur maaşı3.1333.468
Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahil olarak hesaplanmıştır.

4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

HESAPLAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle