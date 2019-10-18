2019 Chro Summit "İK'nın çevik ve etkin" yönünü öne çıkardı

Zirve'de, "İnsan Kaynakları Alanında Yenilikler ve Trendler, Dijital Çağda Liderlik, Geleceğin Meslekleri ve Geleceğin İşgücü Nasıl Şekillenecek?" konuları ele alındı.

Bu yıl zirvede, sürekli değişimin söz konusu olduğu İK ekosisteminde, dijitalleşme ve çevikliğin önemine dikkat çekildi. Ayrıca gelecekte iş gücündeki değişimler yapay zeka ve yeni jenerasyonlar açısından ele alındı ve İK'daki dönüşüm süreçleri üzerine fikir alışverişi yapıldı, çalışan bağlılığı açısından dijital kültürle yetişen genç işgücü ve istihdamın önemi vurgulandı.







AÇILIŞ KONUŞMALARI GÜNDEMİ YAKALADI



Zirve’nin açılış konuşmasını "İnsan Kaynakları Alanında Yenilikler ve Trendler" sunumuyla McKinsey Company Kıdemli Ortağı Amadeo Di Lodovico yaptı. Konuşmasında Lodovico, insan kaynakları alanındaki yenilik ve trendleri anlattı. Günümüz İK stratejilerinden örnekler verdi. Zirve’de, açılış konuşmasını “İnsan Kaynakları Alanında Yenilikler ve Trendler” başlıklı sunumuyla McKinsey’in global alanda organizasyon pratikleri liderliğini sürdüren Amadeo Di Lodovico yaptı. Etkili bir yetenek yönetiminin finansal performansı kritik düzeyde etkilediğini söyleyen Di Lodovico, bu oyunun küresel alanda kazanan ve kaybedenlerini ayırmada fark yaratabilecek 8 trendden en önemlilerinin ortak

noktasının; data, yeteneğe yapılan yatırım ve çalışan deneyimi olduğunu belirtti.



Daha sonra söz alan NN Hayat ve Emeklilik CHRO'su Hong-Wha Ling ise "Geleceğin İş Dünyasına Odaklanıyoruz" başlıklı sunumunda, iş dünyasında gerçekleşmesi beklenen yenilikleri, edindiği sektörel deneyimlerle paylaştı. Hep uzun dönemli gördüğümüz gelecek planlarının aslında o kadar da uzak olmadığını belirten Ling, geleceğin zaten burada olduğunu belirtti ve tüm İK’cıları harekete geçmeye davet etti. NN Hayat ve Emeklilik bünyesinde gerçekleştirilen Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)’dan örnekler veren Ling, hangi stratejileri uygulayarak kurumların bu bahsettiğimiz geleceğe hazır olabileceği konusunda yol gösterdi.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise Zirve'de Vodafone Grubu’nun gerçekleştirdiği araştırmalardan bahsetti ve dijitalleşmeye yönelik örnekler verdi ve şöyle devam etti. "Vodafone Türkiye olarak dijitalleşmenin hayatımıza kazandırdığı esneklik ile çalışanlarımıza haftanın bir günü şirket dışında istedikleri lokasyondan çalışma imkânı sunuyoruz.



Genç çalışanların dijitalleşmeyle birlikte gelen başka pek çok talebi var. Vodafone olarak, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak üzere 'Gelecekteki Seni Keşfet' adı altında bir program başlattık.



Bu kapsamda, 18 ülkede yaklaşık 10 milyon gencin iş bulmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz."



ZİRVE'NİN ANA TEMASI "VUCA DÜNYASI" OLDU



Zirve'nin ilk paneli DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya moderatörlüğünde gerçekleşti. "VUCA Dünyasında Adaptif Liderlik" paneli, iş ortamında performans deneyiminin önemine ve VUCA'nın iş dünyası ve İK ekosistemine gerektirdiği stratejik sonuçlara odaklandı. Çevik organizasyon yapısının şirketlerde nasıl uygulanması gerektiği ve VUCA dünyasında sendikal dönüşümler konuşuldu.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Dijital Dönüşümde Sosyal Zeka Faktörü’ panelinde ise İK alanında dijital dönüşüm süreçleri konuşuldu. CHRO Summit 2019, Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Şule Laleli

moderatörlüğünde gerçekleşen "Geleceğin İş Gücü Nasıl Şekillenecek?" konulu panel ile de gelecek öngörüleri ve şirketler genelindeki özel örnek ve uygulamaların altı çizildi. Dünyanın en büyük profesyonel ağı Linkedin’in Learning Çözümleri ekibinin Gelişen Pazarlar Lideri Banu Baykal ise Zirve'de son olarak söz aldı. "Dijital Dönüşüm ve Türkiye Yetenek Trendleri" oturumunda Türkiye’nin LinkedIn istatistikleri ile zirve boyu tartışılan ön görülere ışık tuttu. CHRO Summit 2019 panellerin ardından 50 En Etkin İK Lideri'ne verilen ödül töreni ile son buldu.

METODOLOJİ HAKKINDA



Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğinde gerçekleştirilen “En Etkin 50 CHRO” projesi için Türkiye’nin önde gelen kuruluşları; yerel ve global alandaki iş tecrübeleri, kurum kültürü ve işveren markası üzerine gerçekleştirilen projeler, sektör çeşitliği ve çalışan sayısı ve çalışan bağlılığı yönlerinden analiz edildi. Araştırma kapsamına dahil edilen binin üzerinde kuruluş Fortune 500, ISO 500, sektör listeleri baz alınarak oluşturuldu. Bunlar arasından belirlenen 400 kuruluşun İK liderlerinin performansı incelendi. Adaylara 14 soru yöneltildi. Yönetsel çeşitlilik, insan kaynakları alanında geliştirilen uygulamalar, çalışan sayısı, ekip yönetimi ve iş geçmişleri göz önüne alınarak 150 kişilik aday havuzu

oluşturuldu. Araştırmaya katılmak istemeyen yöneticiler kapsam dışı bırakıldı. Araştırma danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda; şirketlerin en önemli sermayesi olan insan kaynağını en etkin biçimde yöneten, kurum öncelikleri doğrultusunda fark yaratan, değer katan, benzersiz uygulamaları hayata geçiren Türkiye’nin En Etkin 50 İK Yöneticisi belirlendi.