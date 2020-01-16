2019 bütçe açığı 123.7 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı bütçe gerçekleşmelerine göre 2019 yılı aralık ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.1 oranında artarak 73.3 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 21.8 oranında artarak 104.1 milyar lira olarak gerçekleşti.

2019 yılı ocak-aralık döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.5 oranında artarak 875.8 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 20.3 oranında artarak 999.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak-aralık döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 oranında artarak 400.3 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 16.9 oranında artarak 84.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Yatırım kalemi olan sermaye giderindeki harcama ise bir önceki yıla göre yüzde 8.9 azalarak 80.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.1 oranında artarak 99.9 milyar lira oldu.