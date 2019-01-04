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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
04.01.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

2019 AGİ ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır?

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2019 AGİ ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır?

2019 AGİ ne kadar oldu sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan vatandaşın sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Asgari Geçim İndirimi ücretleri evli ve ya kaç çocuklu olduğunun sayısına göre değişebiliyor. Peki, 2019 AGİ ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından Asgari Geçim İndirimi yani AGİ'nin ne kadar olacağı da merak konusu olmuştu. 2019 yılı için AGİ miktarları belli oldu ve sorgulamalar başladı. Peki, 2019 AGİ ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır?

2019 AGİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret rakamlarının açıklanmasının ardından çalışanların alacağı AGİ tutarları belli oldu. Buna göre;

 2019 AGİ TABLOSUÜCRETLER
Bekar 191.85 TL
Evli, eşi çalışmayan230.22 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu259.00 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu287.78 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu326.15 TL
Evli, eşi çalışan191.85 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu220.63 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu249.41 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu287.78 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu306.96 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu326.15 TL

AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

• Mükellefin kendisi için % 50'si, 
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, 
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
• Üçüncü çocuk için %10'u
• Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

GEÇTİĞİMİZ YIL AGİ TUTARI NE KADARDI?

2018 yılı için belirlenen AGİ tutarları, bekar, evli ve eşi çalışanlar için 152 lira olarak belirlenmişti. En fazla ücret ise evli ve eşi çalışmayan 5 çocuklu çalışan için 258 lira olarak açıklanmıştı.

Asgari Geçim İndirimi-AGİ 2018 Hesaplama

Medeni DurumAylık Tutar
Bekar152,21 TL
Evli eşi çalışmayan182,66 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu205,49 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu228,32 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu258,76 TL
Evli eşi çalışan152,21 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu175,04 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu197,88 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu228,32 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu243,54 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu258,76 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN (AGİ) KİMLER YARARLANABİLİR?

Asgari geçim indiriminden;

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).

Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.

Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.

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