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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.12.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

2019 AGİ ne kadar oldu? AGİ nasıl hesaplanır?

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2019 AGİ ne kadar oldu? AGİ nasıl hesaplanır?

Asgari ücret tutarının belli olması ardından 2019 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı gündeme geldi. Alınacak olan net ücret tutarının üzerine eklenecek olan AGİ tutarı, evli, evli ve çocuklu ya da eşin çalışma durumuna göre farklılık gösterecek. Evli ve 5 çocuklu bir bireyin tavan ücretten faydalanacağı AGİ tutarı, en düşük ise bekar ve evli eşi çalışmayan bireyleri kapsayacak. İşte, 2019 yılının AGİ tutarı hesaplama işlemi ve maaşa dahil olup olmadığı hakkında detaylar

2019 AGİ tutarları, yeni yılın asgari ücret tutarının belirlenmesinin ardından, birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Medeni durumları ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ tutarı, bir önceki yıla göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2019 AGİ tutarı ne kadar oldu? İşte, AGİ hesaplama işlemi ve maaşa dahil olup olmadığı hakkında bazı bilgiler

2019 AGİ tablosu, az sonra haberimizin içerisine dahil olacak.

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR?

1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

2018 AGİ NE KADARDI?

İçinde bulunduğumuz 2018 yılı için uygulanan AGİ oranları,bekar çalışanlar için 152 lira, en yüksek AGİ ise evli ve eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlar için 258 lira olarak ilan edilmişti. İşte, 2018 yılının AGİ tablosu;

Asgari Geçim İndirimi-AGİ 2018 Hesaplama

Medeni DurumAylık Tutar
Bekar152,21 TL
Evli eşi çalışmayan182,66 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu205,49 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu228,32 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu258,76 TL
Evli eşi çalışan152,21 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu175,04 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu197,88 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu228,32 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu243,54 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu258,76 TL

AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Asgari Geçim indiriminin hesaplanmasında yukarıda yer alan bazı değişkenler yer almaktadır.

Hesaplama yapılırken ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.

Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

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