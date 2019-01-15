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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.01.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

2018'i ihracat rekoruyla kapattı

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2018'i ihracat rekoruyla kapattı

Türkiye'nin armut ve ayva ihracatında geçen yıl rekora imza atılırken, kiraz ve Bursa siyahı incirin dış satımında tüm zamanların ikinci en yüksek rakamına ulaşıldı. Armut dış satımı 2018'de önceki yıla göre yüzde 33,7 artarak 48,5 bin tona çıktı, ayva ihracatı ise yüzde 5 artışla 19,9 bin ton olarak gerçekleşti. Geçen yıl 46 ülkede ayva, 53 ülkede armut ağızları tatlandırdı.

TÜRKİYE'nin armut ve ayva ihracatında geçen yıl rekor kırıldı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yetiştirilen armut, geçen yıl 53 ülkede ağızları tatlandırdı.     

Armut dış satımı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 33,7 artarak 36,2 bin tondan 48,5 bin tona çıkarken, ihracattan elde edilen gelir ise yaklaşık yüzde 10 artışla 20,3 milyondan 22 milyon dolara yükseldi.     

İHRACATIN YÜZDE 60'I ROMANYA VE IRAK'A

Türkiye'nin armut ihracatında Irak ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye önceki yıla göre dış satım yüzde 40 artarak, 11,7 bin tondan 16,5 bin tona çıktı. Geçen yıl Irak'a 2,3 milyon dolarlık ürün gönderildi.     

Armut ihracatında miktar bazında 12 bin 229 tonla ikinci sırada yer alan Rusya, Türk ihracatçısına 7,2 milyon dolar ödedi.     

Türkiye'nin bu iki ülkeye yaptığı dış satım, toplam armut ihracatının yüzde 60'ını oluşturdu.     

Armut ihracatında Romanya ve Almanya'ya yapılan dış satımda ciddi artış sağlandı.     

Romanya'ya yapılan dış satım, miktar bazında yüzde 138 artarak bin 180 tondan 2,8 bin tona, değer bazında ise 1 milyon dolardan 2 milyon dolara ulaştı.     

Almanya'ya yapılan ihracatın miktarı yüzde 79 artışla 527 tondan 943 tona, değeri ise 588 bin dolardan 1 milyon dolara çıktı.     

46 ÜLKEYE AYVA GÖNDERİLDİ

Türkiye geneli ayva ihracatı da 2018'de miktar bazında yüzde 5 artışla 18,9 bin tondan 19,9 bin tona, değer bazında ise yüzde 8 artışla 12,4 milyon dolardan 13,4 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.     

Geçen yıl 46 ülkeye yapılan ayva dış satımda ilk 5 sırada Rusya, Almanya, Romanya, Hollanda ve Fransa yer aldı.     

Rusya'ya yapılan ihracat miktar bazında yüzde 8 artarak 5,5 bin tondan 5,9 bin tona ulaştı. Bu ülkeye gerçekleştirilen dış satımdan 3 milyon 839 bin dolar gelir elde edildi.     

İkinci sırada gelen Almanya'ya dış satım yüzde 22 artarak 2 bin 783 ton, değer açısından da yüzde 13 artarak 2,8 milyon dolar oldu.     

Bursa siyah incirinin (Bursa siyahı) Türkiye geneli ihracatı da 2018'de miktar bazında 17 bin 33 ton, değer bazında 38 milyon 897 bin 723 dolar olarak gerçekleşti.     

Kirazın dış satımı ise geçen yıl 76 bin ton, değer bazında 161 milyon 714 bin dolar oldu.     

Bursa siyahında 2014 yılındaki 18 bin tondan sonra, kirazda ise 2016 yılındaki 78,7 bin tondan sonra en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşıldı.     

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