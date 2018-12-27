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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
27.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

2018’e dolu veda

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
2018’e dolu veda

Yaklaşan yılbaşı için birçok kişi programını yaptı. Yerli turist kayak otelleri, Antalya ve KKTC’de yeni yıla girmeye hazırlanırken, İstanbul’da da sevindirici gelişmeler yaşandı. Yılbaşında uzun yıllardır neredeyse sadece Ortadoğulu turist ağırlanırken, bu yıl itibariyle İspanyol ve İtalyanların da rezervasyon yaptırdıkları ifade edildi. Özellikle Taksim Talimhane bölgesi ilk tercihler arasında.

SON yıllarda Türkiye, ülkede art arda yaşanan birçok olumsuz gelişme sebebiyle özellikle turizmde büyük kayıp yaşamıştı. Avrupalı turist özellikle İstanbul’u tatil rotalarından çıkarırken, Ortadoğulu turistle oteller ayakta kalmaya çalışıyordu. Ancak geçtiğimiz yıldan itibaren Türkiye’nin yurt dışındaki algsının iyileşmesiyle birlikte özellikle yaz aylarında Avrupalı turist sayılarında bir yükseliş yalanmıştı. Deniz, kum ve güneş turizminde de Avrupa’dan gelen 2019 rezervasyonlarının hızla yükselmesi turizm sektörünü mutlu ediyordu. Dünyada turizm başkentleri arasında gösterilen İstanbul’un aldığı Avrupalı turist sayısının ise kıyı şeridindeki otellerde olduğu gibi henüz eski seviyelere dönmediği konuşulsa da, yılbaşı tatili için özellikle Taksim ve çevresindeki otellerin neredeyse yüzde 100 doluluklara ulaştığı ifade ediliyor. Dolulukların yüzde 90’ının ise yabancı turistlerden geldiği belirtiliyor.

LATİN AMERİKA İLGİSİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Müberra Eresin, “Yılbaşı için özellikle Taksim ve çevre otellere büyük talep geliyor. Bu şehir yılbaşında hep dolu oldu. Yalnız istediğimiz karışımda değildi. Bazı oteller sadece Avrupalı misafirler için yılbaşı organizasyonları yapmaya başladı. Eskiden de böyleydi. Türkiye’de satışa açılmazdı bu programlar. Şimdi yeniden başlamış oldu. İstanbul’da özellikle Taksim Talimhane bölgesindeki oteller yüzde 100 dolu olacak ve yüzde 90’ı yabancı turist. İstediğimiz turist farklılıklarını yakaladık. Otellerden aldığımız verilere göre İtalya ve İspanya’dan yılbaşı tatili için bir hayli fazla rezervasyon yapıldı. Latin Amerikalılar çok fazla, Japon turistler de var. Bunların dışında Irak, Filistin gibi ülkelerden de yılbaşı eğlencesi için ülkemize geliyorlar” diye konuştu.

YÜZDE 85’İ AŞTI

İstanbul’un son dönemlerde çok iyi bir süreç yaşadığını vurgulayan İstanbul Turizm Derneği (İSTTA) Başkanı Halil Korkmaz da, “Bazı bölgelerde yılbaşı tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 85’i aştı. Noel vesilesiyle hristiyan dünyasının yılbaşına ilgisi daha bir fazla yani Avrupalı turist daha bir önem veriyor. Bu yıl yeniden Avrupalı turistin ilgisi İstanbul’a döndü. Rezervasyonlar gayet iyi durumda. Yılbaşı dışında turist sayısında da iyi bir noktaya ulaşıldı. İstanbul’a yıl sonuna kadar 13 milyon turist ağırlamış olacak. İstanbul’da sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli otellerde 20 milyon turist ağırlayabiliriz. Bu yönde çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

ANTALYA’DAKİ OTELLER DOLDU

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da yerli turistin yılbaşı tercihleri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Yerli turistin ilk tercihleri arasında kayak otellerinin geldiğine dikkat çeken Bağlıkaya, “Yerli turistin artan talebi neticesinde kayak otelleri çok yüksek doluluklara ulaştı. Ayrıca Antalya ve Kıbrıs’ta yılbaşı eğlenceleri düzenleyen oteller var. Çok yoğun şekilde bu yöne doğru trafiğin arttığını gözlemliyoruz. Özellikle Antalya’da yılbaşı programı düzenleyen oteller yüzde 100 doluluklara ulaşmış durumda. Bu da turizm sektörünü mutlu eden gelişmeler arasında. Artan yabancı turist sayısıyla birlikte yerli turistin kısa tatillerde seyahat ediyor olması da sevindirici” diye konuştu.

4 GÜNLÜK TATİL FIRSATI

YILIN son tatilinde Antalya’daki otellere yoğun bir talep olduğunun altını çizen Akdeniz Turistik Otelciler Birliği) Başkanı Erkan Yağcı, “Yılbaşı ile haftasonu da birleşti. 4 günlük bir tatil oldu. Yerli turist de bunu fırsata çevirdi. Antalya’da oteller sanatçılı ya da farklı eğlence programları oluşturdu. Yerli turist ağırlıklı olmakla beraber yabancı turist de var. Antalya’da yılbaşı döneminde açık olan ve program yapan otellerde yüzde 90’ın üzerinde doluluk olacaktır” ifadelerini kullandı.

 

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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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