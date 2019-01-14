2018'de şeftali ihracatı rekor kırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri2018'de şeftali ihracatı rekor kırdı
GeriEkonomi 2018'de şeftali ihracatı rekor kırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
14.01.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

2018'de şeftali ihracatı rekor kırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2018'de şeftali ihracatı rekor kırdı

Geçen yıl Türkiye'nin şeftali ihracatı, 2017'ye göre yüzde 43,7 artışla 128,6 bin tona ulaştı. 65 ülkede ağızları tatlandıran şeftalinin her iki kilogramından birini Rusya alırken, Romanya ve Suriye'ye ihracat artışları yüzde 164 olarak gerçekleşti.

GEÇEN yıl Türkiye'nin şeftali ihracatı 128,6 bin tonla rekor kırdı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) aldığı bilgiye göre, yaz meyvelerinden olan şeftalinin 2018'deki dış satımı, önceki yıla göre yüzde 43,7 artarak 89,5 binden 128,6 bin tona çıktı.     

İhracat yıldızı bu meyvenin dış satımından elde edilen gelir ise yüzde 24,6 yükselişle 70,3 milyon dolardan 87,6 milyon dolara ulaştı.     

Bursa ve Çanakkale ağırlıkta olmak üzere birçok kentte üretilen şeftali, 65 ülkede ağızları tatlandırdı.     

HER İKİ KİLOSUNDAN BİRİ RUSYA'YA

Şeftaliye en fazla talep gösteren 5 ülke, Rusya, Irak, Romanya, Suudi Arabistan ve Suriye oldu.     

En önemli ihracat pazarlarından Rusya, Türkiye'den gönderilen her iki kilogram şeftalinin birini aldı. Bu ülkeye geçen yıl ihracat, yüzde 30 artışla 56,2 bin tondan 72,9 bin tona çıktı. Rusya, şeftaliler için 2018'de 66,8 milyon dolar ödedi.     

İkinci sırada gelen Irak'a dış satım, yüzde 66 artarak 13,9 bin tondan 23 bin tona, değer açısından ise yüzde 21 yükselerek 4,6 milyon dolardan 5,6 milyon dolara yükseldi.     

Romanya ve Suriye'ye ihracat artışı yüzde 164 olarak gerçekleşti. Romanya'ya dış satım, bin 600 tondan 4,2 bin tona, Suriye'ye ise 3,5 bin tondan 9,4 bin tona çıktı.     

Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 14 azalsa da 2,5 bin tonla en fazla ürün gönderilen 4. ülke oldu.     

UİB'in şeftali ihracatı, 2018'de miktar bazında 2 bin 209 ton, değer olarak ise 1 milyon 646 bin 699 dolar olarak gerçekleşti.     

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, bu yıl şeftalinin ihracatının artışında, ürünün piyasada yeterli miktar ve kalitede bulunmasının etkili olduğunu söyledi.     

Yılı ihracat rekoruyla kapatan birkaç üründen biri olan şeftalide ilk kez 100 bin tonun üzerinde bir dış satıma ulaşıldığını belirten Yazgan, "Yurt dışından farklı çeşitler talep ediliyor. Bunları sunmayı başarır ve kalitesi sorununu aşarsak gelen taleplerin artmasıyla ihracatımızı daha yukarılara taşıyabiliriz. Umarım bu yıl da hava şartları ve diğer koşullar iyi giden hem üreticimiz hem de ülkemiz kazanır." dedi.     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan açıkladı: 8,5 milyon hektar arazi toplulaştırılacak

Bakan Selçuk'tan çok önemli ilaç açıklaması

Rusya ve ABD’nin Avrupa’daki gaz savaşı

Asırlık Ece Ajandası'nın varisleri arasında büyük kavga