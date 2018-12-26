2018'de hazır giyim harcamaları 165 milyar liraya yükseldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri2018'de hazır giyim harcamaları 165 milyar liraya yükseldi
GeriEkonomi 2018'de hazır giyim harcamaları 165 milyar liraya yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
26.12.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

2018'de hazır giyim harcamaları 165 milyar liraya yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2018'de hazır giyim harcamaları 165 milyar liraya yükseldi

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, 2018'de hazır giyim iç pazarının yüzde 20 büyüyerek 137 milyar liradan 165 milyar liraya çıktığını kaydetti.

TGSD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karasu, farkın büyük bölümünün fiyat artışlarından kaynaklandığını, reel büyümenin yüzde 2 - 3 düzeyinde olduğunu belirtti.

Karasu, sektörün üretim gücü, istihdama katkısı ve katma değerli ihracatı ile ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde aynı zamanda küresel bir aktör olduğunu hatırlatan Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz dünyanın 5. büyük hazır giyim tedarikçisi. 2017'de 515 milyar dolar olan küresel hazır giyim ticaretinden 17 milyar dolarla yüzde 3,3 pay aldık. İhracatta 2018 yılına kadar önceki 5 yıl boyunca durağan bir dönem geçirdik. Dünya ticaretine paralel bir büyüme gerçekleştirebilseydik 2017'de 20 milyar dolarlık ihracatı yakalayabilirdik. Türkiye olarak mevcut ihracatımızı 10 kat arttıracak potansiyele sahibiz. Potansiyeli harekete geçirerek, geçmiş 5 yılın farkını kapatmak ve ihracatımızı 5 yılda 25 milyar dolara çıkarmak için yol haritamızı uygulamaya koyduk.

Teslimatta hızlanma isteğine, coğrafi yakınlığımızı ve hızımızı kullanarak, yakın pazarlarımızla sıcak teması sürdüreceğiz. Dijitalleşmeye artan taleple oluşan globalleşmeye karsı Endüstri 4.0'a dönüşüm sürecini gerçekleştireceğiz. Tasarım ve marka odaklı yüksek katma değerli üretimle, sürdürebilirliği gündemde tutarak ve en nihayet ekonomik belirsizliklere karşı finansal tedbirler alarak hedefe daha hızlı ulaşabilmek için firmalarımıza her türlü desteği vereceğiz."

Karasu, 2018'in ekonominin genelinde olduğu Türk hazır giyim sektörü için de zorlu geçtiğini belirtti.

Yılın ikinci çeyreğinden itibaren artmaya başlayan sıkıntılara rağmen sektörün 2018'i büyüme ile kapatacağını bildiren Karasu, şunları kaydetti:

"Hazır giyim sanayi üretimi 2018'de yüzde 8'lik bir büyümeyi yakaladı. Büyümenin 5-6 puanı ihracat, 2-3 puanı ise iç pazar kaynaklı. Kapasite kullanımında yüzde 80'e dayandık. Hazır giyim iç pazarı ise yaklaşık yüzde 20 büyüdü. 2017'de 137 milyar lira olan hazır giyim iç Pazar harcamamız 28 milyar lira artışla 165 milyar liraya ulaştı.

Farkın yüzde 17-18'i fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Reel olarak pazarda yüzde 2-3 düzeyinde bir büyümeden söz edebiliriz. İhracatta ise yaklaşık yüzde 5'lik bir büyüme ile 18 milyar dolara yaklaştık. Zorlu bir yıl olmaya aday görünen 2019'da hazır giyim ihracatımızın 19 milyar dolara çıkaracağımızı öngörüyoruz. Yurt içinde ise dengeleme politikaları ile birlikte hazır giyim harcamalarında reel büyümenin yine yüzde 2 - 3 aralığında kalacağını tahmin ediyoruz."

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç ise hazır giyimin Türkiye'de en fazla istihdam ve en yüksek katma değeri yaratan sektörlerden biri olduğunu hatırlattı.

Avdagiç, "Önümüzdeki dönemde yüksek teknoloji ve AR-GE’yi geliştirmeliyiz. Yüksek teknolojili, çevreye ve insan sağlığına saygılı makineler kullanmalıyız. Hatta o makineleri biz üretmeliyiz." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle