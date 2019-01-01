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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
01.01.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

2018'de borsa üzdü, altın ve döviz kazandırdı

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2018'de borsa üzdü, altın ve döviz kazandırdı

Borsa yatırımcısı 2018'de ortalama yüzde 21 zarar ederken, döviz ve altın yatırımcısına sağladığı enflasyonun üzerindeki getiri ile sevindi.

Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 20'yi aştığı 2018'de, döviz kurları ve altına yatırım yapan yatırımcı tasarruflarını hem enflasyona karşı korudu hem de reel olarak getiri sağladı.

Dolar bir yılda yüzde 39,5 değer kazanarak 2018'i 5,2920 lira seviyesinden tamamlarken, avro yüzde 33,1, külçe altının gram fiyatı da yüzde 37,5 yükseldi. Avro 2018'i 6,0550 lira seviyesinden tamamlarken, 2017'nin son işlem gününde 158,8 lira olan gram altın 2018'i 218,30 liradan kapattı.

2018'in ocak ve şubat aylarını sakin geçirmesinin ardından martta yükseliş trendine giren döviz kurları, ağustosta tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından özellikle yılın son çeyreğinde kazançlarının bir kısmını geri verdi.

2018'DE DOLAR HEM ÇOK KONUŞULDU HEM DE ÇOK KAZANDIRDI
Yıl boyunca piyasaların gündemden düşmeyen, üzerine sayısız raporlar yazılan ve borsadaki değer kayıplarına da neden olan dolar/TL, 2018'de 7,2169 ile

tüm zamanların en yüksek seviyesini 13 Ağustos'ta gördü. Dolar/TL yıl içinde en düşük 3,7162'yi görürken, yıllık getiri anlamında 2001 yılından bu yana en iyi performansı göstermiş oldu.

2001'de yüzde 117 yükselen dolar/TL, bu seneye kadar görece düşük oynaklıkla hareket etmişti. Dolar/TL, yıllık bazda 2012'deki yüzde 6'lık değer kaybı sonrasında başlayan yükseliş trendini 2018'le birlikte üst üste 6'ncı yıla taşıdı.

Avro/TL de dolar/TL'ye benzer hareketler sergilediği 2018'de en düşük 4,4780 ve tarihi zirvesi olan 8,2245'i görmesinin ardından yılı yüzde 33,1 artışla 6,0550'den tamamladı.

Altın ise uluslararası piyasada ons fiyatının yılı yatay tamamlamasına karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle 2018'de yatırımcısına yüzde 37,5 kazandırdı. Gram altın yıl içinde en düşük 158,2 lira, en yüksek ise 280,8 lirayı gördü. Cumhuriyet altını yıl içinde 1.800 liraya yaklaşmasının ardından yılı 1.458 lira seviyesinde tamamlarken, yıla 158,8 liradan başlayan gram altın 218,30 liradan kapanış yaptı.

Yatırım fonları 2018'de yatırımcısına ortalama yüzde 16,1, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları da yüzde 11,1 kazandırdı. Yatırım fonları içinde en yüksek getiriyi yüzde 34,3 ile "Kıymetli Madenler" fonları sağlarken, BES fonlarında da "Kıymeti Madenler" fonları yüzde 35 getiri ile öne çıktı.

BORSADAN SON 7 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI
2018'in kaybedeni olan borsa yatırımcısı, yılın ilk ayında BIST 100 endeksinin gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121.960'tan başlayan düşüş eğiliminin yıl boyunca devam etmesi ile ortalama yüzde 20,9 zarar etti. Böylece 2018, hisse senedi yatırımcısının 2011'den bu yana en kötü yılı olarak kayıtlara geçti.

BIST 100 endeksi 2018'deki yüzde 20,9'luk değer kaybıyla son 7 yılın en kötü yıllık performansını gösterirken, 2009'dan bu yana devam eden uzun
vadeli yükseliş trendinin korunuyor olması ve endeksin tarihinde hiçbir zaman üst üste iki yıl değer kaybetmemiş olması yatırımcısının ümitlerini 2019'a taşımasına neden oldu.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinden 2018'de sadece ikisi değer kazanırken, en fazla kaybettirenler yüzde 52 ile spor, yüzde 45,8 ile bilişim ve yüzde 35,5 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Yatırımcısını sevindiren iki sektör endeksi ise yüzde 122,8 ile finansal kiralama, faktoring ve yüzde 18,1 ile madencilik olarak kayıtlar geçti.

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