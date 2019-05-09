2018'de 341 milyar liralık gayrimenkul satıldı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'de el değiştiren konutlara ilişkin verileri açıkladı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkul el değiştirirken, tapuda bu satışlarda 341 milyar liralık değer ibraz edildi. Geçen yıl tapuda satışı gerçekleşen gayrimenkul başına ibraz edilen değer, 136 bin 400 lira oldu.
Son 5 yılda satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yüzde 16 artışla 2 milyon 152 binden 2,5 milyon adede yükselirken, satışlar karşılığında beyan edilen gelir yüzde 95 artışla 175 milyar liradan 341 milyar liraya ulaştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle