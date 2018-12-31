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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
31.12.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

2018 yılında 1 milyon 430 bin kişi milli sarayları gezdi

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2018 yılında 1 milyon 430 bin kişi milli sarayları gezdi

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı bulunan tarihi saray, köşk ve kasırlar 2018 yılında da ziyaretçi akınına uğradı. 2018 yılı içerisinde milli sarayları toplamda 1 milyon 430 bin kişi gezdi. Dolmabahçe Sarayı'nın ise 645 bin yabancı turist ile en çok ziyaret edilen saray olduğu kaydedildi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı bulunan tarihi saray, köşk ve kasırlar 2018 yılında da yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, milli saraylara bağlı tarihi mekan ve müzeleri gezen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının 2017 yılında 1 milyon 100 bin iken bu sayının 2018 yılı içerisinde 1 milyon 430 bin kişiye ulaştığı açıklandı.

2018 yılında Dolmabahçe Sarayı 998 bin, Beylerbeyi Sarayı ise 126 bin ziyaretçiyi ağırladı. Beylerbeyi Sarayı’nı 73 bin kişiyle Ihlamur Kasrı ve 55 bin kişiyle Milli Saraylar Resim Müzesi takip etti. Küçüksu Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Maslak Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Saray Koleksiyonları Müzesi, Florya Atatürk Köşkü, Yalova Atatürk Köşkü ve Beykoz Mecidiye Kasrı ise 2018 yılı genelinde toplamda 178 bin yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

EN ÇOK YABANCI ZİYARETÇİYİ DOLMABAHÇE SARAYI AĞIRLADI

Milli Saraylar bünyesinde hizmet veren tarihi mekanlar arasında en çok yabancı ziyaretçiyi Dolmabahçe Sarayı ağırladı. 2018 yılı boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinden 645 bin yabancı turist Dolmabahçe Sarayı’nı gezdi. Bu sayı 2017 yılında 335 bin olarak kaydedilmişti.

2018 yılı içinde yurt içi ve yurt dışından toplamda 1 milyon 430 bin ziyaretçinin gezdiği Milli Saraylarda, bu hizmetlerden toplam 46 milyon 260 bin TL ziyaret geliri elde edildi.

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