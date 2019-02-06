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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.02.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

2018 cirosunu açıkladı

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2018 cirosunu açıkladı

Beymen, 2018’de yüzde 42 büyüyerek yılı 1.8 milyar TL ciro ile kapattığını duyurdu.

Beymen 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2018 yılında yüzde 42 büyüyerek yılı 1.8 milyar TL ciro ile kapattığını duyurdu. Markanın offline kanalda yakaladığı büyüme, online alışveriş sitesi Beymen.com'da ise yüzde 44'lük bir oran ile gerçekleşti. Müşterilerin alışveriş deneyimlerini iyileştirmek için alt yapı çalışmalarına yoğunlaşılan 2018 yılında 38 milyon kez ziyaret edilen sitede desktop kullanıcı sayısı yüzde 16, mobile, web site kullanıcı sayısı yüzde 64 ve app kullanıcı sayısı yüzde 79 arttı. 2018 yılında toplam trafiğin yüzde 70'i, cironun yüzde 56'sı mobile cihazlardan geldi . Mobile uygulamadan gelen cironun payı ise yüzde 32'den yüzde 38,6'ya yükseldi.

 

BEYMEN CLUB YÜZDE 44 BÜYÜDÜ

2018 yılında yüzde 44'lük net büyüme performansı gösteren Beymen Club'ın da, toplam 48 mağazaya ulaştığı açıklanırken yıl boyunca İstanbul ve Ankara'nın çeşitli AVM'lerinde mağaza açılışlarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Şirket açıklamasında, 2018 senesinde mağaza yatırımlarına devam ettiği kaydedilen şirketin, yenilenen Beymen Panora mağazasını Nisan ayında hizmete sunduğu hatırlatıldı. Daha büyük bir metrekereye ulaşan söz konusu mağazanın bünyesine kadın, erkek, ayakkabı- çanta, Blender departmanlarına ek olarak dünyaca ünlü güzellik ve exclusive niş parfüm markalarının satışa sunulduğu kozmetik departmanını da eklendi.

 

2018 YILINDA TURİSTLERİN GÖZDESİ OLDU

Beymen'in yabancı turist cirosunun 2018 yılında da yükselişini sürdürdüğü ve yüzde 133 büyüme ile 330 milyon TL'ye ulaştığı bildirildi. Açıklamaya göre turist satışlarının toplam şirket cirosundaki payı ise yüzde 23 olarak gerçekleşti. Ciro sıralamasında ilk sırada Çin gelirken, onu Suudi Arabistan, Kuveyt, Azerbaycan ve Katar takip etti.

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