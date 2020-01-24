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Ekonomi
Haber Giriş: 24.01.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

2018/2 Buzağı destekleme ödemesi ne zaman yapılacak? Resmi açıklama!

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2018/2 Buzağı destekleme ödemesi ne zaman yapılacak? Resmi açıklama!

2018/2 Buzağı destekleme ödemeleri için merakla beklenen süreç başladı. Devletin Tarım ve Hayvancılık için verdiği destek kapsamında hesaplara yatırdığı buzağı destekleme ödemeleri için takvim belli oldu. Peki, 2018/2 Buzağı destekleme ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

24 Ocak itibariyle resmen başlayan 2018/2 buzağı destekleme ödemeleri hayvan sahiplerine ödeniyor. Yeni doğan buzağıların küpe takılması ve kayıt altına alınması, doğduğu işletmede 4 ay kalması şartıyla verilen buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

TC Kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan besiciler 24 Ocak Cuma günü 18.00'dan sonra,
TC Kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan yetiştiriciler 31 Ocak 2020 18.00'dan sonra ücretlerini alabilecek.

Destekleme miktarı buzağı başı 550-750 lira arasında değişecek. 2020 yılında ise bu destek 950 lira civarında gerçekleşecek.

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