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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.12.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

2017-2018 yıllarında asgari ücret ne kadardı?

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2017-2018 yıllarında asgari ücret ne kadardı?

Asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı saat için geri sayım başlarken, 2017 ve 2018 yıllarında asgari ücret ne kadardı konusu da çalışanların aklındaki soru oldu. Asgari ücret zam oranlarını karşılaştırmak ya da geçtiğimiz yıllardan 2019 yılına kadar asgari ücret rakamlarında ne kadarlık bir artış olduğunu görmek isteyen vatandaşlar, bu verilerle ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki, 2017 ve 2018 yıllarında asgari ücret ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

2017 ve 2018 yılında asgari ücret miktarı, komisyonun bugün toplanması dolayısıyla çalışanların gündeminde yer almaya başladı. Peki, 2017-2018-2019 yıllarında asgari ücret ne kadar oldu? İşte, önceki yılların asgari ücret tutarları

2017 YILININ ASGARİ ÜCRETİ NE KADARDI?

2017 yılında asgari ücret yaklaşık yüzde 8 artış ile net 1,404 TL, brüt 1,777.5 TL olarak belirlenmişti. Çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ 2017 yılında asgari ücretin aylık net 1,600 TL olmasını talep edilmişti.

2018 YILINDA ASGARİ ÜCRET RAKAMI NE KADAR?

Asgari ücret 2018'de yüzde 14,2'lik bir artışla brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olarak belirlendi. TÜRK-İŞ, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti.

2019 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLARAK BELİRLENDİ?

2019 yılında uygulanan asgari ücret tutarı yüzde 26,05'lik bir artışla 2 bin 20 TL olarak belirlendi. 2019 yılının brüt asgari ücret tutarı ise 2,558 TL oldu. 417 TL'lik artış yapılmış oldu. Evli ve üç çocuklu kişiler için ise asgari ücret AGİ ile birlikte 2 bin 155 TL oldu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz yıl gerçekleşen toplantıda  2 bin 200 TL'nin mantıklı olabileceğini söylemişti.

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