2017-2018 yıllarında asgari ücret ne kadardı?
Asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı saat için geri sayım başlarken, 2017 ve 2018 yıllarında asgari ücret ne kadardı konusu da çalışanların aklındaki soru oldu. Asgari ücret zam oranlarını karşılaştırmak ya da geçtiğimiz yıllardan 2019 yılına kadar asgari ücret rakamlarında ne kadarlık bir artış olduğunu görmek isteyen vatandaşlar, bu verilerle ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki, 2017 ve 2018 yıllarında asgari ücret ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
2017 ve 2018 yılında asgari ücret miktarı, komisyonun bugün toplanması dolayısıyla çalışanların gündeminde yer almaya başladı. Peki, 2017-2018-2019 yıllarında asgari ücret ne kadar oldu? İşte, önceki yılların asgari ücret tutarları
2017 YILININ ASGARİ ÜCRETİ NE KADARDI?
2017 yılında asgari ücret yaklaşık yüzde 8 artış ile net 1,404 TL, brüt 1,777.5 TL olarak belirlenmişti. Çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ 2017 yılında asgari ücretin aylık net 1,600 TL olmasını talep edilmişti.
2018 YILINDA ASGARİ ÜCRET RAKAMI NE KADAR?
Asgari ücret 2018'de yüzde 14,2'lik bir artışla brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olarak belirlendi. TÜRK-İŞ, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti.
2019 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLARAK BELİRLENDİ?
2019 yılında uygulanan asgari ücret tutarı yüzde 26,05'lik bir artışla 2 bin 20 TL olarak belirlendi. 2019 yılının brüt asgari ücret tutarı ise 2,558 TL oldu. 417 TL'lik artış yapılmış oldu. Evli ve üç çocuklu kişiler için ise asgari ücret AGİ ile birlikte 2 bin 155 TL oldu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz yıl gerçekleşen toplantıda 2 bin 200 TL'nin mantıklı olabileceğini söylemişti.
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