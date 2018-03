200 milyona emekli köyü

ETRA Holding yaşlılara özel bir gayrimenkul projesi geliştiriyor. Bu projede evler 55 yaş ve üstüne satılacak, onların ihtiyaç ve beklentilerine göre hizmet sunulacak. Silivri ilçesinin Selimpaşa Ortaköy beldesinde hayata geçen ‘HemDem Sağlık Köyü’ tek ve iki katlı konaklardan oluşuyor. Projede arsa sahibi ve yatırımcı Makro İnşaat markasıyla da bilinen Etra Holding olurken, sağlık hizmetleri konusunda Acıbadem Sağlık Grubu ile anlaşma yapılıyor. ABD’de yaşlı evleri konusunda faaliyet gösteren Avendelle markası da projenin işletme alanında çözüm ortağı oldu.

ABD’Yİ İNCELEDİ

Yaşlı evi konseptindeki ilk projeleri için 200 milyon yatırım yaptıklarını belirten Etra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, “Türkiye’de yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzeri kişilerin toplam nüfusun yüzde 8.7’sine tekabül ediyor. Bu oranın 2040 yılında yüzde 16.3 olması öngörülüyor. Kısacası nüfusumuzun giderek yaşlandığını da dikkate almamız gerekiyor. Ancak özellikle şehir hayatında büyüklerimizin çocuklarıyla bir arada yaşaması ve onlardan destek alması her zaman mümkün olmayabiliyor. Sabah herkes işe gidince büyükler evde tek başlarına kalıyor, sosyal aktivitelere fırsat bulamıyor ya da bir sağlık problemi yaşadıklarında, yalnız oldukları için endişe duyabiliyorlar. Tüm bunlar bizleri, büyüklerimizin keyifle ve güvenle yaşayabileceği, sağlıklarının kontrol altında olduğu, doğal ve aktif bir yaşam sunmaya sevk etti” dedi. ABD’de yaygın olan yaşlı evleri projeleri gezdiklerini ve incelediklerini belirten Uyan, Türkiye’nin farklı illerinde yeni yatırımlar da planladıklarını ifade etti.

614 BİRİM YER ALIYOR

Projede inşaatın başladığını 24 ayda teslim edeceklerini belirten Uyan, 614 birime yer verdiklerini ifade etti. Bunların bir kısmını satıp, bir kısmını kiralayacaklarını belirten Uyan, “HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’nde her konakta 14 bağımsız hane ve 100 metrekare iç avlu bulunuyor. Brüt 60 metrekare olan bağımsız haneler, 1 oda, 1 yaşam alanı, 1 banyodan ve 1 balkon ya da terastan oluşuyor. Fiyatlar 286 bin TL’den başlıyor. Her hane 7/24 sağlık hizmetinden ve genel ev temizliği paketinden aylık 550 TL karşılığında faydalanacak. Fiyatlar her yıl TEFE - TÜFE artışlı olarak revize edilecek. Satın almadan konaklama isteyenler yemek hariç, sağlık ve temizlik paketi dahil, kişi başı aylık 4.500 TL ücretle köyümüzde konaklayabilecek” dedi.

SAĞLIK DURUMU TAKİP EDİLECEK

HERDEM sakinleri için özel bir çalışma yaptıklarını belirten Acıbadem Mobil Sağlık Genel Müdürü Rasim Topuz, “HerDem bünyesinde doktor ve hemşirelerin 7/24 hizmete hazır olduğu bir sistem oluşturduk. HerDem sakinleri istediklerinde, Acıbadem Mobil tarafından özel olarak geliştirilen, akıllı bileklik, medikal takip sistemi ve dijital sağlık sistemlerini arkasında medikal koçluk hizmetini alarak da kullanılabilecekler. Ayrıca HerDem’deki büyüklerimizin yakınlarına özel mobil bir uygulama da hayata geçirildi. Bu uygulama ile dijital platformda büyüklerinin sağlıklarına dair her türlü bilgiye ulaşabilecekler” dedi. Uluslararası alanda ilk yatırım için Türkiye’yi seçtiklerini belirten Avendelle CEO’su Terry Hubbard ise şunları söyledi: “Türkiye’ye güveniyoruz. İstanbul’dan başlayarak HerDem markası altında çok önemli başarılara imza atacağımıza ve dünya çapında parmakla gösterilen bir marka oluşturacağımıza eminim.”