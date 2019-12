200 milyon kişi göçe zorlanacak

İklim değişikliği ve etkileri, ülkelerin, şirketlerin korkulu rüyası. En çok tedirgin olan kesim ise sigorta şirketleri. Sadece son iki yılda afetlerin sigortaya etkisi 500 milyar doların üzerine çıktı. 2019’da da durum çok farklı olamayacak. Bu nedenle de iklim değişikliğinin olası etkilerini üzerine çalışmalar yapan, raporlar hazırlattıran ve en çok bütçe ayıranlar sigortacılar. Bu şirketlerden biri de Axa Global. Axa’nın bu alanda araştırma-geliştirmeye ayırdığı bütçe şimdiden 600 milyar euroyu geçmiş durumda. Diğer sigorta şirketlerinde de durum pek farklı değil. Peki, neler yapıyorlar, endişeleri neler ve neler planlıyorlar?

Axa Global Kurumsal Sorumluluk Başkanı Celine Soubranne, iklim değişikliği nedeniyle gelecekte dünyada ciddi ekonomik kayıplar yaşanacağını belirterek, bu alanda 6 yıldır raporlar hazırladıklarını kaydetti. Soubranne , “Geleceğe yönelik riskleri incelediğimizde dünyadaki uzmanlara sorduk, iklim değişikliğini birinci risk olarak görüyorlar” dedi.

İSTANBUL İÇİN TEHLİKE

Soubranne, iklim değişikliği ile mücadele için 630 milyar euro bütçe ayırdıklarını vurgulayarak, “Doğal afet sonrası sosyal olarak daha yoksul, felaketlere açık olan bölgelerde, eski normlara göre inşa edilmiş konutlar için yeni inşa standartları geliştirdik. Birleşmiş Milletlerle birlikte daha az yıkım olsun, daha az insan kaybı yaşansın diye bir rapor hazırladık” dedi. Soubranne, şunları söyledi: “Londra, İstanbul, Toronto gibi büyük metropollerin iklim değişikliği ile daha etkin mücadele edebilmesi için tavsiyeler oluşturduk. Mesela İstanbul’dan bahsedelim. Yeşil alanların olması, şehri daha serin koruyabilmemizi sağlıyor. Dere yataklarını da korumak gerekiyor. Eğer her yerde beton varsa her yerde inşaat yapılmışsa o zaman sular çok çabuk yükseliyor, maddi ve can kayıplarına neden oluyor.”

TARIM KREDİSİ VERİLEMEYECEK

Axa Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, iklim değişikliğinin tarımdan turizme kadar her alanda maliyetleri arttığını söyledi. Türkiye’de, toplam ödenen sigorta tazminatları içinde afetlerin payının yüzde 8’lerden yüzde 15’lere çıktığını belirten Ölken, dünyada 7 binin üzerinde uluslararası şirketin iklim değişikliğinin etkileri üzerine araştırma yaptığını ifade ederek, “Araştırmaların sonucu, büyük şirketlerin tamamının gelecekte işini yapamayacağını gösteriyor. Mesela Brezilya’da, kuraklık nedeniyle tarım kredilerinin verilemeyeceği sonucuna varılmış” dedi. Ölken, son bir yıldır, iklim değişikliğinin etkileri konusunda Türkiye’de yoğun çalıştıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İkincisi, erken alarm sistemini Türkiye’de de uygulamak istiyoruz. Yeni hizmetler ve ürünler geliştirmeye çalışıyoruz.”

KARBON ENDÜSTRİSİNE SİGORTA YAPMAYACAĞIZ

Celine Soubranne, 2015’ten beri karbondan uzaklaştıklarını ve yeşil enerjiye yatırım yapmaya başladıklarını ve bu alanda da 7 yılda 12 milyar Euro yatırım yaptıklarını belirterek, şu açıklamaları yaptı: “Bu yatırımızı 24 milyar Euro’ya çıkartacağız. Finansal yatırımlarımızı iklim değişikliği ile mücadele eden karbon emisyonu düşük olan sanayilere doğru yönelteceğiz. Hem hava hem kara yollarında faaliyet gösteren şirketlerin yeşile doğru, düşük karbona doğru geçmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Bu şirketleri elektrikli araçlara geçirmeye çalışıyoruz. Axa olarak karbondan tamamen uzaklaştık artık. Bizim 1 Euro’muz bile karbona gitmeyecek. OECD ülkeleri için 2030’da, diğer ülkeler için de 2040’da sigortacı olarak artık karbon endüstrisine sigorta yapmayacağız, buradan para kazanmayacağız.”

BİZLER ŞANSLIYIZ ÇOCUKLARIMIZIN İŞİ ZOR

Yavuz Ölken, 2018’de dünyada doğal afetlerin maliyetinin 225 milyar dolar olduğunu, henüz rakamlar belli olmasa da 2019’da maliyetin artacağını belirterek, şunları söyledi: “Bizim için iklim değişikliğinin tehlikesi büyük. Akdeniz ve Güney Anadolu Havzası’nda sıcaklık 4 derece artacak. Tehlikelerden bir tanesi su fakiri olma ihtimalimiz. Araştırmalara göre yıllık kişi başına düşen bin metreküp suyun altına düşeceğimiz. Bunları hesaba kattığımızda küresel ısınmanın tehlike oluşturmadığını söylemek mümkün değil. Aslında bizler şanslı bir nesiliz, bir şekilde hayattayız. Çocuklarımızın işi çok zor. Bireyler, kurumlar, devletler bu mücadeleyi gelecek nesiller için yapmalı.”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

2018 yılında Dünya’da, doğal afetlerin maliyeti 225 milyar dolar. 2019’da daha artması bekleniyor.

Son 50 yılda doğal afetlerin frekansı 5 misli, ekonomiye etkisi 10 misli arttı.

Her ülkeye GSMH’nin yüzde 5’i oranında risk getiriyor.

2050’ye kadar 200 milyon insan göç tehlikesi altında.

Dünyanın elektrik-elektronik devleri seller nedeniyle tedarikçilerinin yerini değiştirme tehlikesi altında.

Dijitale yatırım yapan büyük şirketler veri merkezlerinde soğutma ihtiyacını karşılayamamak-tan endişe ediyor.

Kimyasal ve akaryakıt şirketlerinin çevre zararları ve temizlik için ayırdıkları bütçeler karşılanamayacak boyutta artacak.

Akdeniz ve Güney Anadolu havzasında sıcaklığın 4 derece artması bekleniyor. Bunun da su fakirliği yaratacağından korkuluyor.