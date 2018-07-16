200 mağazayla büyüme hedefliyor
Beş yıl için 500 milyon TL yatırım planı belirleyen Konfor Mobilya, 20. yılını tamamlayacağı 2019'da 200 mağaza ve yeni fabrikayla iki kat büyüme hedefliyor.
Mağaza sayısında sadeleşmeye giderek, 2018'de yüzde 30 büyüme gerçekleştireceklerini ifade eden Gönen, Konfor Mobilya'nın 20. yılını simgeleyen 2019 yılı için ise iki kat büyüme hedefi koyduklarını açıkladı. Şirketin gelecek beş yıla ilişkin yatırım bütçesi ise 500 milyon TL'nin üzerinde. Mevcut şirket mağazalarının 50'si, markanın geçirdiği dönüşüme uygun olarak yenilenecek. 2018 yılı bitmeden açılacak 50 yeni mağazayla birlikte, markasını taşıyan mağaza sayısı 100'e ulaşacak.
Erden Gönen, bu mağazaların 140 tanesinin yenilenen şirket konseptine sahip olacağını, 60 mağazanın ise Konfor Yatak adıyla açılacağını ifade etti. Yıllık 10 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dikkat çeken Konfor Mobilya, Almanya, Kıbrıs, Azerbaycan, Bahreyn ve Hollanda’da yer alan toplam yedi mağazasının yanı sıra 37 ülkeye ihracat yapıyor.
Gönen, "İnsanların mobilyaya bakış açıları değişti. Daha modern, güncel trendlere daha uygun mobilyalar benimseniyor. Eskiden tüketici bir mobilyayı onlarca yıl kullanıyordu. Bugün ise ortalama beş yılda bir yeni mobilya alınıyor." sözlerini kaydetti.
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