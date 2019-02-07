20. yüzyılın başlarında yapılmıştı... Beyoğlu'ndaki tarihi han satışa çıktı
Beyoğlu Kemankeş'te yer alan 1909 yılında yapılan Ömer Abed Han, 76 milyon 895 bin TL'den satışa çıkarıldı.
İstanbul 10. Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu, Beyoğlu Kemankeş'te yer alan Ömer Abed Han'ı satışa çıkardı. Eski eser niteliğindeki han, ticari amaçlı işyeri olarak kullanılıyor. Zemin+4 kattan meydana gelen han, Abed Han'ın bitişiğinde yer alıyor.
122 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR
Zemin katta 18 adet dükkan, çay ocağı ve görevli odası ile merdiven ve asansörden itibaren üç adet dükkan yer alıyor. Binada toplam 122 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Binalarda yapılan tadilat ve değişiklikler nedeniyle mimari özgünlüğünü yitiren iç mekanlar tümüyle sıvalı olup herhangi bir bezeme öğesi mevcut değil.
Hanın mimarisi Osmanlı mimarisine yön veren isimlerden biri olan ve 25 yıl Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yapmış Levanten Alexandre Vallaury'e aitti.
20. YÜZYILIN BAŞLARINDA İNŞA EDİLMİŞTİ
Ömer Abed Hanı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Karaköy Kemankeş Caddesi ile Halil Paşa sokaklarının kesiştiği yapı adasında 20. yüzyılın başlarında inşa edildi. Yapı Sultan II. Abdülhamit’in mabeyn katibi olan Arap İzzet Paşa tarafından yaptırıldı.
3 blok arasında tepeden aydınlatılan bir avlunun yer aldığı hanın mimarisinde tadilat ve değişiklikler öncesinde ; geometrik panolar, Antik mimari gelenekten gelen Neoklasik tarzda yumurta dizisi bezemeleri, üçgen formlu Neo rönesans alınlıklar ve Barok plasterler dikkat çekmekteydi.
TURİZM AMAÇLI HİZMET VEREBİLİR
İmar durumunda Turizm + Hizmet + Ticaret bölgesinde yer alan han, korunması gereken I. grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli bulunuyor. Bu nedenle kesin yapılaşma yasağı bulunan han, Anıtlar Kurulu’nun izni dahilinde restore edilerek turizm amaçlı hizmet verebilir.
Han için 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren de herhangi bir tadilat projesi ya da ruhsat verilmemiş olduğu belirtilmiş durumda.
İHALESİ 22 MART'TA
2014'te satışı planlanmış olan hanın toplam değeri 76 milyon 895 bin TL olarak belirlendi. İhalesi 22 Mart 2019 tarihinde cuma günü saat 15.30'da İstanbul Adalet Sarayı, Çağlayan'da gerçekleştirilecek.
VAPUR İSKELESİ KARŞISINDA
Karaköy Vapur İskelesi yolcu bekleme salonun da karşısında kalan han, Galataport projesinin çok yakınında yer alıyor. Han, Galata Köprüsü'ne, Bankalar caddesine, Perşembe pazarına, tramvay istasyonuna, Sirkeci’ye yürüme mesafesinde olup, bölgenin her türlü alt yapısı tamamlanmış, okul, kamu kurumları, hastane, banka, otel gibi tüm kentsel hizmetlerden faydalanıyor.
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