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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.01.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

20 yıldır Eskimo usulü yapıyor! Çıldır Gölü'nden en büyüğünü yakaladı

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Ardahan-Kars sınırındaki, kışın yüzeyi tamamen buzla kaplandığı için Eskimo usulü balık avcılığı yapılan Çıldır Gölü'nde 5 kilo 200 gram ağırlığında sezonun en büyük tatlı su sazanı ağa takıldı. Balıkçı Yakup Topkaya: "Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez sezon başında bu büyüklükte bir balık yakaladım" açıklamasında bulundu.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kışın üzerinde Eskimo usulü balık avcılığı yapılan Çıldır Gölü'nde, yaklaşık 5 kilo 200 gram ağırlığında sezonun en büyük tatlı su sazanı yakalandı.

Bölgede Van Gölü'nden sonra en büyük göl unvanına sahip, kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nde, etkili soğuk hava nedeniyle buz tabakasının kalınlığı yer yer bir metreye kadar ulaştı.

20 yıldır Eskimo usulü yapıyor Çıldır Gölünden en büyüğünü yakaladı

Gölün Ardahan kesimindeki Çıldır ilçesine bağlı Eşmepınar köyünde balıkçılık yapan Yakup Topkaya'nın ağına, Eskimo usulü balıkçılık yöntemiyle sezonun bugüne kadar yakalanan en büyük tatlı su sazanı takıldı.

 


20 yıldır Eskimo usulü yapıyor Çıldır Gölünden en büyüğünü yakaladı

Topkaya ve arkadaşlarınca göl üzerindeki buzlar kırılıp suya salınan ağların çekilmesiyle yakalanan 5 kilo 200 kilogram ağırlığındaki, halk arasında sarı balık olarak bilinen tatlı su sazanının, bu kış gölde yakalanan en büyük balık olduğu belirtildi.

Sezonun bereketli geçmesini dileyen balıkçılar ve vatandaşlar balığa ilgi gösterdi.


20 yıldır Eskimo usulü yapıyor Çıldır Gölünden en büyüğünü yakaladı

 

"BU BALIK İNŞALLAH SEZONUN VERİMLİ GEÇECEĞİNİN GÖSTERGESİ OLUR"

Balıkçı Yakup Topkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek rakımda olmasının da etkisiyle yüzeyinin buz tutmasının ardından gölde bu sezon Eskimo usulü balıkçılığa başladıklarını anlattı.


20 yıldır Eskimo usulü yapıyor Çıldır Gölünden en büyüğünü yakaladı

Göl üzerindeki buzu küreklerle kırarak suya bıraktığı ağları bir süre bekledikten sonra çekince büyük bir balıkla karşılaştığını aktaran Topkaya, ağına takılan balığın ağırlığının kendisini şaşırttığını söyledi.


20 yıldır Eskimo usulü yapıyor Çıldır Gölünden en büyüğünü yakaladı

Topkaya, önceki sezonlarda da büyük balıklar tuttuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sezonun en büyük sarı balığı bu oldu. Daha önceleri 6 kilo, 7 kilo ağırlığında balık yakaladım. Bu tür balıklar çok nadir yakalanır. Ancak sezonun yeni olmasına rağmen bu ağırlıkta balık, beni şaşırttı. Bu balık inşallah sezonun verimli geçeceğinin göstergesi olur. Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez sezonun başında bu büyüklükte bir balık yakaladım."


20 yıldır Eskimo usulü yapıyor Çıldır Gölünden en büyüğünü yakaladı

Topkaya, göldeki balıkçıların tuttukları balıkları göl kıyısındaki lokantalar ve vatandaşlara satıp geçimini sağladığını da sözlerine ekledi.

 


20 yıldır Eskimo usulü yapıyor Çıldır Gölünden en büyüğünü yakaladı

 

"ŞANSIM YAVER GİTTİ, NASİBİM BUYMUŞ"

Balığı satın alan Mehmet Özdemir de Çıldır Gölü'nde ilk kez bu büyüklükte bir balık gördüğünü söyledi.


20 yıldır Eskimo usulü yapıyor Çıldır Gölünden en büyüğünü yakaladı

Balığı kilosusu 20 liradan satın aldığını belirten Özdemir, "Çok etkilendim. Zaten Çıldır'a balık almaya ve gezmeye gelmiştim. Şansım yaver gitti, nasibim buymuş." dedi.


20 yıldır Eskimo usulü yapıyor Çıldır Gölünden en büyüğünü yakaladı

 

 

 

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