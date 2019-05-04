20 yıl içinde gelecek çok değişecek
Ticari alacak, kefalet sigortası ve tahsilat hizmetleri sunan İspanya merkezli Atradius, küresel piyasalar için önemli bir yıl olması beklenen 2019’un ikinci yarısına yaklaştığımız dönemde iş dünyası için özel bir toplantı düzenledi. Ekonomist Ali Ağaoğlu’nun misafir konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte ülke ekonomisi, 2019 yılı ile ilgili beklentiler, dünya piyasaları, kur tahminleri ile gelecek yıllarda tüm dünyayı şekillendirecek dikkat çekici içerikler paylaşıldı.
Atradius’un müşteri portföyünde yer alan otomotivden tekstile, kimyadan dayanıklı tüketime, demir çelikten ilaç sektörüne kadar Türkiye’nin önde gelen şirketlerin yöneticilerinin katıldığı buluşmada Ali Ağaoğlu misafirlere 2019 yılının potansiyel avantajlarından ve risklerinden bahsetti.
GELECEK ÇOK FARKLI OLACAK…
Toplantıda geleceğe yönelik önemli paylaşımlarda bulunan, dijital doğanların dünyayı değiştireceğini vurgulayan Ağaoğlu “ 3D yazıcılar tüm dünyada üretim modellerini değiştirirken 10 yıl içinde biyofabrikasyon ile organ üretimi gerçekleşecek, buna bağlı olarak insan ömrü uzayacak, beynimiz ile bilgisayarların bağlantısı sağlanacak, gelecek bizi sürprizlerle karşılayacak. Kayaç gazı ve kayaç petrolü sayesinde ABD petrol dünyasında en büyük üretici ve oyun değiştirici olurken; fosil yakıt olarak petrolün önemi azalmaya başlayacak. Hali hazırda dünyada yenilenebilir enerjiye en büyük yatırımı yapan Çin gibi ülkeler öne çıkacaklar. Ayrıca elektrik enerjisi gelecek için çok daha büyük önem kazanacak. Ülkelerin elektrik enerjisini depolaması çok önemli. Elektriği depolayın, gerisini dert etmeyin” şeklinde dikkat çekici konularda açıklamalarda bulundu. Ayrıca Ağaoğlu ‘’İyi uyuyun, basit düşünün, nakit gücünüz olursa yepyeni fırsatlar çıkacaktır, bunlara hazırlıklı olun.’’ dedi.
ALACAK SİGORTASI İLE TİCARETTE GELECEĞİNİZİ GÜVENCE ALTINA ALIN
Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Atradius Türkiye Genel Müdürü Taner Işık 2019 yılında yüzde 50 büyüme hedeflediklerini, yeni pazarlarda müşteri kazanmak isteyen firmalara bir anlamda ihracat danışmanlığı yaptıklarını, 2019 yılının ilk çeyreğinde alacak sigortasına yönelik talebin de arttığını vurguladı. Firmaların satışlarının azaldığı, finansman ulaşımının zorlaştığı ve likidite sorununun arttığı dönemlerde alacak sigortası poliçesi bulunan şirketlerin güvenli ticaret yapmaya devam edebildiğini de ifade eden Işık, “50’den fazla ülkede, 160 ofis ve 4 bine yakın çalışanımızla sahip olduğumuz bilgi birikimini Türkiye’deki iş ortaklarımıza aktarıyoruz. Uzun vadede şirketlere kazanç oluşturma yönünde de yardımcı olan alacak sigortasının Türkiye’de daha çok şirket tarafından etkili bir şekilde kullanılması ve alacak sigortasının faydalarının aktarılması için çalışmalarımızı devam ettirirken, Türk firmalarının yerel ve global gereksinimlerini detaylı şekilde inceleyip onlara en doğru çözümleri sunuyoruz. Atradius olarak amacımız risk yönetimindeki bilinci artırarak iş ortaklarımızla birlikte güvenle büyümek” şeklinde açıklamada bulundu.
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